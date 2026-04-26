Caso Rocchi: Marotta, Chinè e gli arbitri, il processo si sposta sul web, Inter innocente o colpevole?

I tifosi sul web condannano i nerazzurri e il sistema di Marotta per l'indagine in corso sul designatore Rocchi. Al centro delle accuse anche il Procuratore Chinè

A vent’anni esatti da Calciopoli, un nuovo scandalo colpisce il calcio italiano che precipita nel suo momento più buio con l’eliminazione della Nazionale al Mondiale, con tutte le squadre eliminate dalle coppe europee e il caos arbitri con Rocchi indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva. E, dopo le dimissioni del designatore arbitrale “Mi autosospendo”, in attesa dell’evoluzione dei fatti, sul web si è scatenato un processo mediatico infinito anche attorno la figura di Beppe Marotta e del Procuratore Federale, Giuseppe Chinè, che archiviò in passato il caso Rocchi.

Giovanni Capuano accende la miccia sul web

Il giornalista di Radio24, Giovanni Capuano, nel riportare un articolo del Corriere della Sera, in cui si dice l’Inter infastidita, accende la miccia sul web e scatena una polemica infinita attorno al caso Rocchi: “L’Inter non commenta ufficialmente quanto emerso ieri ma trapela fastidio e amarezza. Il club ritiene di non aver compiuto alcun atto illecito ed è incredulo di essere stato tirato in ballo, considerato anche che in Inter-Bologna subì un torto e la stagione scorsa è stata segnata dagli episodi sfavorevoli.”

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I tifosi replicano contro Marotta e l’Inter: “Poveretto! Gli da fastidio!!! L’amarezza per la Marotta League visibile a tutti da anni, dove la mettiamo? Il club pensa di non aver niente! Poveretti che ingiustizia!! Hanno rovinato il calcio italiano, devono essere radiati.” E ancora: “Mi sa che vi sfugge che la cosa grave è la designazione arbitrale di arbitri graditi all’Inter, a prescinde poi dal risultato. Stesse giustificazioni date contro Juve e Milan nel 2006. Buona giornata ai colpevoli dell’Inter.”

C’è poi chi fa notare: “Rocchi come faceva a sapere se un arbitro fosse gradito o meno all’Inter? (questo lo asserisce la procura di Milano “arbitri graditi all’Inter”) Qui mi sa si mette maluccio…” E ancora: “Non conta l’esito delle partite, ma scegliere chi doveva arbitrarle è un reato grave. Comunque tutto ciò era sotto gli occhi di tutti, ammonizioni mirate, 6 espulsioni in 5 anni, Marotta che presiedeva in tutte le conferenze AIA, Gravina presente sempre e solo a San Siro.”

E infine: “Sono stati capaci di perdere nonostante gli imbrogli.. ma questo non significa che non hanno imbrogliato.. la radiazione li aspetta. L’Inter è più che colpevole!!!”

Marotta nel mirino dei tifosi

Sul web i tifosi rincarano la dose delle accuse all’Inter di Marotta dopo il caso Rocchi: “Se Marotta non dovesse andare a parlare prima di torino inter (cosa che penso che farà), la situazione potrebbe essere abbastanza grave”. C’è poi chi scrive: “Posso capire che il fegato è logoro e che incrociate le dita per l’Inter in B, ma un conto è sperarlo e un conto è darlo come certo. Di sicuro è da anni un campionato taroccato con Marotta, l’ uomo dai mille scheletri nell’ armadio tra Torino e Milano, che fa da burattinaio” E ancora: “Vi invito a recuperare il documentario su Calciopoli per capire fin dove arrivavano le mani di Moggi. Dopo averne preso coscienza, potrete immaginare quanto sia il potere esercitato oggi da Marotta sul Sistema. È letteralmente un copia e incolla.”

Non si placano gli animi sul web: “Dipende dalle prove, se è Rocchi intercettato con Gervasoni che dice “mandiamogli Colombo visto che con Chiffi rompono” è una cosa, se è Marotta a dire “domani mi dai Colombo” un’altra.” E ancora: “Ma poi Marotta non è l’ex dirigente della Juventus? A Torino era un santo, quando vincevano 250 scudetti di fila. Poi se n’è andato ed è diventato brutto, sporco e cattivo.”

E infine: “Comunque Rocchi è indagato per frode sportiva in CONCORSO ! Il che vuol dire che c’è altro soggetto, e per tutto l’assunto di AGI dovrebbe quindi essere l’Inter ! Totale fiducia in Marotta, credo il problema per la Procura sia il nuovo San Siro, da un anno provano a bloccarlo.”

Gli italiani chiedono le dimissioni del Procuratore Chinè

In attesa di capire cosa succederà adesso, dopo lo scandalo Rocchi, i tifosi si scagliano anche attorno la figura del Procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè: “Quello che ha chiuso frettolosamente per amici di amici? Andrebbe perseguito anche Chinè in un mondo normale. Che garanzia può dare ad oggi?” E ancora: “Dio esiste…Prima è saltato Gravina, adesso Rocchi, aspetto che salti Chinè e che finalmente riportino fuori tutta la merda che avevano nascosto sotto i tappeti per favorire quella squadra di merda qual è l’Inter”

C’è poi chi scrive: “Di certo l’Inter non ne sapeva nulla ed è certamente parte lesa, Chinè lo ha già fatto. Solo che gli italiani e gli europei non sono stupidi, e qualsiasi assoluzione federale di certo non diventa assoluzione morale per la gente, anzi.” E ancora: “Dietro c’è una situazione ormai imbarazzante e ingombrante fra i magheggi per salvarla da fallimento sotto Thoir e Zhang, la collusione con la ndrangheta la porcata per lo stadio, Chinè e Gravina che li graziano…stavano osando sempre di più, troppo, sotto gli occhi di tutti …”

Non si placano gli animi sul web: “Dietro allo “scandalo” di oggi c’è la politica. Ricordate che vi abbiamo sempre detto che per un fallimento sportivo non si poteva commissariare la FIGC? Oggi potrebbero esserci gli estremi. Strano a due mesi dalle elezioni federali. Rocchi, da cacciare da due anni.” E ancora: “Pensa te, nessuno ha parlato di inter ma l’hai messa di mezzo. E l’accusa era riferita a Parma-Udinese e Inter-Roma per il rigore non dato per l’Inter… quindi come mai Chinè ha archiviato il tutto? Bastava colpire chi ha voluto cancellare il rigore: rocchi per conto di qualcuno.”