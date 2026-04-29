Caso Rocchi, nuove ombre sulle designazioni: cosa emerge dalle testimonianze, perché Gervasoni andrà dal pm

Dalle audizioni degli arbitri conferme su alcune presunte designazioni pilotate. Ma il silenzio di Rocchi non farà chiarezza su quanto successo il 2 aprile a San Siro

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L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si arricchisce di nuovi elementi. Le testimonianze raccolte avrebbero infatti riacceso l’attenzione su presunte designazioni combinate, riconducibili alla gestione di Gianluca Rocchi, che si è autosospeso dall’incarico dopo l’iscrizione nel registro degli indagati. Alla vigilia di una giornata importante sul fronte delle audizioni, mentre Rocchi – su consiglio del proprio legale – non parlerà, il supervisore Var Andrea Gervasoni si presenterà in Procura per essere ascoltato dal pm Maurizio Ascione sul caso Salernitana-Modena.

Designazioni pilotate: cosa è emerso

Secondo quanto riportato dall’Ansa, dalle audizioni degli arbitri emergerebbero conferme su alcune presunte scelte pilotate. I casi al centro dell’attenzione sarebbero due, entrambi relativi alla stagione 2024-2025.

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Il primo riguarda la designazione di Andrea Colombo per Bologna-Inter, considerato un arbitro gradito ai nerazzurri. Il secondo episodio si riferisce a Daniele Doveri, assegnato al ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan con l’ipotesi – secondo l’accusa – che si volesse evitare il suo impiego in una eventuale finale dei nerazzurri, in quanto “poco gradita”.

Le audizioni e clima interno all’AIA

Nel lavoro condotto dal pm Ascione e dal Nucleo operativo della Guardia di Finanza sono già stati ascoltati diversi esponenti del mondo arbitrale, tra cui gli stessi Colombo e Doveri. Secondo gli inquirenti, dalle dichiarazioni emergerebbe anche una consapevolezza interna rispetto ai meccanismi di designazione.

Tra i testimoni figura anche Eugenio Abbattista, ex arbitro che ha lasciato l’AIA nel 2024. In un breve intervento ad Adnkronos ha ribadito la propria posizione: “Questa inchiesta mi risarcisce moralmente, ho sempre agito per senso di giustizia”. In passato, nella sua lettera di addio all’AIA del marzo 2024, aveva parlato di un sistema “stuprato da mestieranti della poltrona e del voto”.

Rocchi e Gervasoni: scelte diverse

Come annunciato da Antonio D’Avirro, avvocato di Rocchi, domani l’ex designatore non si presenterà all’interrogatorio previsto. Il legale ritiene di non avere elementi a sufficienza per impostare la difesa: dunque, almeno per il momento, non potrà essere fatta chiarezza su quanto successo il 2 aprile a San Siro, quando Rocchi, parlando con altre persone che farebbero parte sempre del mondo arbitrale, avrebbe combinato le designazioni di Colombo e Doveri.

Ai microfoni di TeleLombardia, D’Avirro ha dichiarato: “Il mio assistito non ricorda nulla di un episodio di un anno fa. Non si è mai messo in contatto con i dirigenti delle società, me l’ha confermato nella maniera più assoluta. Non ne sa nulla”. Scelta diversa, quella di Andrea Gervasoni, che domani mattina, alle 10:00, risponderà alle domande dei pm. Il suo caso riguarda esclusivamente Salernitana-Modena, per cui ha gli elementi per preparare la propria difesa.