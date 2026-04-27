Caso Rocchi: perché non ci sono ancora club indagati e non sono state rivelate intercettazioni

Dietro le quinte dell'inchiesta che sta scombussolando il calcio italiano, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani avanza delle ipotesi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La domanda circola da due giorni, da quando ovvero è uscito il primo dispaccio dell’Agi sull’inchiesta che vede per ora indagati Rocchi, Gervasoni e a quanto scrive la Gazzetta anche il varista Nasca: perchè se il reato contestato è concorso in frode sportiva non appaiono altri nomi? E ancora: i club sono coinvolti o no in maniera diretta? E soprattutto ci sono – come nel caso di Calciopoli – intercettazioni schiaccianti come prove? Mentre i tifosi si dividono tra garantisti e colpevolisti il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani prova a rispondere alle varie domande.

Il docu-film su Calciopoli

Nel novembre del 2025 proprio Ravezzani ispirò la docu–serie sul più grande scandalo del pallone: “Calciopoli ultimo atto, le verità nascoste, prodotta dal Gruppo Mediapason, con la ricostruzione dei fatti di due giornalisti di Telelombardia, Claudio Garioni e Pino Vaccaro attraverso le voci di tutti i protagonisti: i dirigenti più importanti, gli imputati, i magistrati, gli avvocati, gli arbitri e i giocatori. Tante le intercettazioni, molte inedite. Dieci puntate (4 sulla Juve, 3 sull’Inter e 3 sul Milan) per ripercorrere lo scandalo (disponibile su Chili).

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Perchè l’Inter uscì indenne da Calciopoli secondo Ravezzani

Ravezzani, con un post su Facebook, parte da Calciopoli 1 e spiega perché a suo avviso l’Inter non fu colpita dallo scandalo, anzi le venne assegnato anche uno scudetto d’ufficio: “L’inchiesta perseguì soprattutto la Juve e il Milan. Nessuno intercettó il telefono di Facchetti o degli altri dirigenti. Quindi il materiale raccolto fu solo di rimbalzo alle altre intercettazioni. Emerse però una telefonata diretta tra Facchetti e il designatore Bergamo in cui quest’ultimo prometteva di intervenire sull’arbitro di Coppa Italia per favorire i nerazzurri. Questa telefonata però non venne considerata interessante dai magistrati che perseguivano soprattutto Juve e Milan, così non venne trasmessa alla procura sportiva.

Quando venne alla luce perché presentata dalla difesa Juve, il Procuratore dell’epoca Palazzi, disse che avrebbe chiesto la retrocessione del club nerazzurro, ma ormai era scattata la prescrizione e l’Inter si tenne anche lo scudetto assegnatole proprio dal commissario straordinario Guido Rossi, che era anche noto tifoso interista ed ex membro cda del club. Va anche detto che una commissione di 3 saggi nominati dall’Uefa, sconsigliò Rossi di assegnare quello scudetto, ma rimasero inascoltati”.

L’accusa della Procura a Rocchi

Si passa poi ai giorni nostri (“Di certo l’accusa è pesante. La Procura sostiene di avere prova che dimostra un dialogo tra Rocchi e non si sa chi, volta a soddisfare le richieste dell’Inter”) e Ravezzani prova a motivare perché nessuno sia al corrente di possibili intercettazioni: “La spiegazione potrebbe essere che la Procura vuol tenere coperte fino all’ultimo le sue carte, magari per mettere in difficoltà Rocchi nell’interrogatorio del 30 aprile. Strano però che non siano stati emessi altri avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti Inter che sarebbero stati beneficiari e forse anche mandanti delle designazioni considerate alterate. Anche qui, si può supporre che la Procura non intenda rivelare gl’indizi di cui è in possesso agli indagati se non all’ultimo momento”.

Il direttore di TeleLombardia concluce così: “Tutto quello che si può dire, oggi, è che al di là del tifo pro o contro l’Inter, qualsiasi ipotesi colpevolista o innocentista è puro frutto di teoremi. L’unico fatto certo è che siamo di fronte o a un accanimento del magistrato (non sarebbe la prima volta in un’inchiesta sportiva dove tifo od odio per un club sono stati spesso condizionanti) oppure i presupposti sono del tutto simili allo scandalo di 20 anni fa. Non resta che aspettare senza urlare troppo da entrambe le parti”.