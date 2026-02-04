Caso Ronaldo, l’Al Hilal non si ferma più: Inzaghi punta Vinicius. Da Benzema l’ultimo schiaffo all’ex compagno

La squadra di Inzaghi è sempre più ambiziosa e punta altre stelle in vista dell'estate. Quanto durerà lo sciopero di CR7? La luna di miele con l'Arabia Saudita è finita

L’Al Hilal non si ferma più. E chissà che Cristiano Ronaldo non decida davvero di lasciare l’Al Nassr. La clamorosa protesta del cinque volte Pallone d’Oro, che ha saltato l’ultima sfida di campionato per ripicca dopo il colpo Benzema messo a segno dalla squadra di Simone Inzaghi, rischia di protrarsi ancora, alla luce delle ultime notizie che rimbalzano dall’Arabia Saudita. Proprio dall’ex compagno ai tempi del Real Madrid arriva l’ultimo schiaffo al lusitano.

Cristiano Ronaldo, è una furia: cosa c’è dietro

In lotta per il titolo, Ronaldo sperava in un mercato importante da parte del suo club. Invece, l’Al Nassr ha assistito ai fuochi d’artificio dell’Al Hilal senza rispondere come invece successo in estate. Benzema ha poi rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il suo trasferimento in chiusura di mercato dall’Al Ittihad alla corte di Inzaghi ha portato CR7 a esplodere. E a incrociare le braccia.

L’ex attaccante di Juventus e Manchester United si è tirato fuori dall’ultima sfida di Saudi Pro League contro l’Al Riyhad, spostando così in secondo piano la caccia all’obiettivo dei mille gol in carriera. Secondo il portoghese, il campionato sarebbe falsato dall’intervento governativo a sostegno della nuova squadra di Benzema, che godrebbe dei favori della famiglia reale saudita.

L’Al Hilal non si ferma più: ora anche Vinicius

Se l’Al Nassr ha chiuso il mercato di gennaio con due acquisti low cost (l’iracheno Abdulkareem e l’arabo Al Hamdan), l’Al Hilal non ha badato a spese. Il quotidiano spagnolo As fa i conti in tasca al club di Riad, che ha sborsato 30 milioni per Meité, 23 per Boubaré, 8,3 per Al Khaalej, 3,4 per Mandash e 2 per Pablo Marì, prelevato dalla Fiorentina.

A parametro zero sono stati infine ingaggiati Benzema e Al Dossary. Insomma, Inzaghi, che si è assicurato anche il rinnovo dei Ruben Neves con tanto di scatto social, si ritrova con una rosa decisamente rinforzata. E per il futuro i piani sono sempre più ambiziosi: nel mirino sono finiti addirittura Vinicius, il cui futuro al Real Madrid è incerto, e Salah, ai ferri corti col Liverpool.

La bordata di Benzema all’ex compagno

Nel presentarsi al suo nuovo club, Benzema ha lanciato una bordata all’indirizzo dell’ex compagno di squadra. “L’Al Hilal è il Real Madrid d’Asia” ha detto, riferendosi alla storia del club. La stoccata è andata a segno.

Mentre lo scontento e furioso Ronaldo insegue il suo primo titolo in Arabia Saudita, l’Al Hilal ha un fuoriclasse in più per provare la fuga. Dopo 19 giornate gli uomini in blu di Inzaghi hanno una sola lunghezza di vantaggio sui rivali, ma il mercato di gennaio potrebbe indirizzare la stagione a favore dell’ex allenatore dell’Inter.