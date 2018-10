Caso Ronaldo, la Colombari contro i media

Giù le mani da Cristiano Ronaldo. Ex miss, showgirl e presentatrice, Martina Colombari si schiera con CR7 nella vicenda che vede il fuoriclasse della Juventus al centro di una accusa di stupro. Per la Colombari, intervistata da Tuttosport, la stampa non si sta comportando in maniera corretta con il calciatore portoghese. “Sono situazioni delicate – ha dichiarato la presentatrice, di recente accostata anche alla presidenza del settore femminile della Figc – per dare un’opinione bisognerebbe avere più informazioni. È molto difficile giudicare il caso di per sé, indipendentemente che si tratti di Ronaldo o di qualcun altro. Ma è troppo facile sbattere Ronaldo in prima pagina”.

“I MEDIA CI MARCIANO”. Per la Colombari Ronaldo “deve pagare se ha commesso veramente questo fatto, è giusto che sia così. Però quando c’è di mezzo l’oltrepassare una sorta di avance il limite è sempre molto sottile. E non è facile capire come stiano veramente le cose”. Al di là del fatto in sé, quello che alla showgirl non è piaciuto è l’atteggiamento dei media. “Quanto ci stiamo marciando su questa vicenda? Quanto di questa vicenda, se si fosse chiamato Mario Rossi e non Cristiano Ronaldo, sarebbe venuto fuori a distanza di tempo? Ci sono talmente tante componenti… È tutto troppo poco chiaro. È vero, intrattenere i clienti del locale è il lavoro della ragazza coinvolta. E se lei decide di andarsene deve essere libera di poterlo fare, su questo non ci sono dubbi. Non si può discutere su questa cosa. Allo stesso tempo però… Non so. Ripeto, è molto delicata come vicenda. Come il caso che ha riguardato il movimento MeToo”.

RAPPORTI UOMO-DONNA. Per la Colombari, ad ogni modo, un lato positivo della vicenda c’è: s’è tornato a parlare dei rapporti di forza tra uomo e donna. “Quello che io proprio non sopporto è l’atteggiamento estremamente maschilista che hanno gli uomini di sfruttare il proprio potere contro noi donne. L’uomo attraverso il suo potere, la sua ricchezza, ha sempre avuto fascino sulla donna, è inutile che ce lo nascondiamo. Tutto questo può diventare uno strumento, un ricatto… Difficilmente noi donne ci comportiamo allo stesso modo per ottenere certe cose”.

SPORTEVAI | 17-10-2018 10:49