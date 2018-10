Caso Ronaldo, Lineker e Crosetti pungono la Juventus

La polemica che ha coinvolto Cristiano Ronaldo per la pesantissima accusa di stupro seppur risalente a parecchi anni fa sta facendo parlare molto. La Juventus ha difeso il proprio calciatore con un tweet sul profilo ufficiale dove si legge «Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione».

Molti però non hanno apprezzato, a cominciare dall’ex fuoriclasse della nazionale inglese Gary Lineker, che ha attaccato apertamente quanto scritto dal club bianconero. «Indipendentemente dagli sviluppi legali, è terribile quanto scritto dalla Juventus». In molti gli hanno dato ragione, sottolineando che sebbene siano trascorsi alcuni anni dalla vicenda non si può giustificare Cristiano Ronaldo solamente perché si stia dimostrando un vero fuoriclasse. Anche in Italia ci sono state delle frecciate molto pungenti alla Juventus, come quella del noto giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti, che ha twittato: «Asseritamente assegnato il Nobel per la pace alla lotta contro lo stupro, quando gira storto gira storto», ricordando che il famoso premio è appunto stato assegnato a Nadia Murad e a Denis Mukwege per i loro sforzi volti a porre fine all’uso della violenza sessuale come arma di guerra e conflitto armato. Murad è una donna yazida che ha sconfitto l’Isis, è stata prigioniera dell’Isis. Brutalizzata in prigionia, simbolo del genocidio della sua comunità. Mukwege, un medico congolese, è stato critico del governo congolese ed ha curato le vittime degli stupri.

SPORTEVAI | 06-10-2018 10:48