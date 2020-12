Caso Suarez, il web: Anch'io sbaglio e chiamo mio figlio Paratici

Si infittisce il caso Suarez, legato allo scandalo dell’esame truffa sostenuto a Perugia dal bomber che piaceva alla Juventus (oggi all’Atletico Madrid) e al coinvolgimento del ds bianconero Paratici. A provare a scagionare i veritici del club bianconero è intervenuto Lorenzo Rocca, colui che ha esaminato Suarez nel test. Dopo aver ribadito che confererebbe il risultato di B1 dato al giocatore (“Stirato, ma sì. L’esame è parlato, c’è la comprensione, l’ascolto. Sapeva rispondere”) Rocca ha parlato anche dei rapporti con la Juve.

La testimonianza a favore della Juve di Rocca

Rocca ha ammesso di non aver mai avuto contatti con i dirigenti della Juventus e davanti al Gip il suo avvocato ha sostenuto, in relazione alle intercettazioni in cui si parla di Paratici, che “In realtà ha sbagliato nome e il riferimento era ad un’altra persona” .

Social scatenati su Paratici e la Juve

Fioccano reazioni sul web: “Dai spiegaci come mai Suarez si trovava a Perugia. Come mai Paratici ha chiamato la sua amica (ministro) Lo sappiamo bene che finisce a tarallucci e vino. Ma resta una società da radiare Solo in Italia All’estero ci ridono addosso da decenni” o anche: “E’ un classico italiano: o i fatti avvengono ad insaputa dei responsabili o sbagliano persona. Per tentare di salvarsi preferiscono passare per scemi. O lo sono per davvero?”, oppure: “Almeno metteteci più fantasia nelle bugie …… la Juve non si smentisce mai”.

L’ironia dei tifosi su twitter

Non mancano decine di reazioni ironiche: “Sembro io alle elementari. Prof : Dove sono i compiti? Io : me li ha mangiati il cane” o anche: “Sarebbe stato più credibile se avessero detto “non c’ero e se c’ero dormivo”..”, oppure: “anch’io ogni tanto mio figlio lo chiamo Paratici, capita a tutti di sbagliarsi”.

C’è chi scrive: “No guardi che per Paratici intendevo Panatta e per mazzetta intendevo racchetta… Stavamo organizzando una partita di tennis… ” e infine: “Hai dimenticato di aggiungere che, il professore Rocca ha raccontato di aver subito pressioni da ADL!.. così, senza motivo! Radiamo il Napoli!”.

SPORTEVAI | 11-12-2020 10:45