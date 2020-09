Caso Suarez, la legale incaricata dalla Juventus fa chiarezza

Dopo le perquisizioni di martedì e l’ apertura di un’ indagine da parte della Figc nella giornata di mercoledì, l’avvocatessa Maria Turco , legale dello studio Chiappero incaricata dalla Juventus di tenere i contatti con l’ Università per Stranieri di Perugia in merito all’esame di Luis Suarez dello scorso 17 settembre, ha rilasciato una lunga dichiarazione all’Ansa con l’obiettivo di fare chiarezza sul caso .

“Nelle mie funzioni di legale ho messo in contatto Luis Suarez con l’Università per stranieri di Perugia – ha esordito -. Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1 , richiesto dalle normative in vigore”.

“Preciso che le mie parole captate con intercettazioni telefoniche sono riportate fuori contesto e in maniera incompleta – ha poi affermato -: ho infatti espresso chiaramente la richiesta che la procedura avvenisse ‘in presenza’ e senza alcun tipo di trattamento di riguardo rispetto a qualsiasi altro candidato”.

Per quel che riguarda il riferimento alla possibilità di svolgere la stessa procedura con altri calciatori, la legale ha parlato di ” bagaglio di conoscenza procedurale da utilizzare per casi futuri, solamente laddove ce ne fosse la necessità. Nessun accordo dunque . Nessuna trattativa. Semplicemente una presa d’atto” .

Concludendo, l’avvocatessa Turco ha dichiarato che la Juventus aveva da tempo cambiato obiettivo e, dunque, non fosse più interessata all’esame .”Rimango a disposizione delle Autorità competenti, laddove lo ritenessero, per fare ulteriore chiarezza sul mio operato professionale, precisando che, come noto alle cronache, il calciatore non è stato tesserato in Italia e la società che in quella fase si era interessata a lui, aveva poi esplicitamente cambiato obiettivi di mercato”.

OMNISPORT | 23-09-2020 20:22