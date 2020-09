Caso Suarez, legali della Juve in Procura: sentiti come testimoni

L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juve, e la collega Maria Turco sono arrivati nella mattinata di venerdì in procura a Perugia, per incontrare i pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luis Suarez all’università per stranieri di Perugia. A riferirlo è l’agenzia ANSA.

Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza italiana. Il giocatore ha poi maturato la decisione di trasferirsi a Madrid, sponda Atletico.

Chiappero e Turco a Perugia: i legali sentiti come persone informate

Come riporta l’ANSA, Chiappero e Turco vengono ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, invece, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

Le parole del rettore dell’ateneo di Perugia, Maurizio Oliviero

“Non metto altri nel tritacarne mediatico nel quale sono già finito io, assolutamente no”: Maurizio Oliviero, rettore dell’Università degli Studi di Perugia, risponde così all’ANSA alla domanda di chi sia l’appartenente allo staff della Juventus che lo ha contattato, per sapere dove Luis Suarez avrebbe potuto sostenere la prova per certificare la conoscenza della lingua italiana. “Se qualche Autorità me lo chiederà sono pronto a farlo, ma solo a loro” ha aggiunto. Oliviero ha ribadito comunque che la persona che lo contattò non è il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2020 10:48