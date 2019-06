Caso Vettel, arrivano novità sul ricorso Ferrari

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ritenuto ammissibile l'istanza di revisione della Ferrari sulla penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel e costata al tedesco la vittoria nell'ultimo Gran Premio del Canada a Montreal.

La FIA ha reso noto che l'istanza verrà discussa nel pomeriggio di venerdì direttamente al circuito Paul Ricard, dove domenica si correrà il Gran Premio di Francia. A prendere una decisione sulle prove che il Cavallino Rampante presenterà saranno i commissari Mike Kaerne, Mathieu Remmerie (operativo anche nel weekend del Gran Premio di Francia), Emanuele Pirro e Gerd Ennser.

Gli elementi presentati dalla scuderia di Maranello variano dai video alla telemetria. La presenza in circuito di tutti e quattro i giudici induce a credere che possano raccogliere anche la testimonianza di Vettel, che non fu ascoltato dopo la gara in Canada.

Le prove sono state giudicate ammissibili nel rispetto dell'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA. La Ferrari aveva deciso di non ricorrere in appello ma di procedere al right of review, ovvero al diritto di revisione previsto da codice sportivo al punto 14.1.1. L'obiettivo della Scuderia è di spingere la federazione a rivedere regola e procedura del regolamento che ha punito Vettel, ed eventualmente rendere retroattiva la decisione.

Vettel arriva ottimista all'appuntamento in Francia, nonostante tutto: "Dallo scorso anno il Gran Premio di Francia è tornato sulla pista del Paul Ricard e credo che in questa stagione saremo avvantaggiati rispetto al 2018 perché avremo molti più dati dai quali cominciare per lavorare in questo weekend. La pista ha lunghi rettilinei e curve di diverse velocità, molte delle quali sono state riasfaltate lo scorso anno".

"Avremo gomme di una mescola più dura rispetto a Montreal e quindi la gara sarà presumibilmente ancora una volta basata su un’unica sosta. Le condizioni meteo possono essere imprevedibili, con temperature altissime, ma anche molto vento. Lo scorso anno la mia gara venne compromessa da un incidente al primo giro, ma credo che la nostra vettura abbia il potenziale per ottenere un buon risultato al Paul Ricard".

SPORTAL.IT | 20-06-2019 13:46