L’emittente del Real Madrid contesta la mancata espulsione del talento blaugrana e accusa il Barcellona di condizionare gli arbitri alla vigilia della super sfida di domenica

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A poche ore da PSG-Barcellona e alla vigilia di Real Madrid-Lipsia, dalla capitale spagnola arriva l’ennesimo duro attacco all’indirizzo dei blaugrana. Il pensiero è già rivolto al Clasico in programma domenica 25 ottobre e la questione è sempre la solita: il vecchio cavallo di battaglia di Florentino Perez e José Mourinho, gli arbitri. Nel mirino di Real Madrid Tv finisce la mancata espulsione di Lamine Yamal nell’ultima partita vinta 5-2 dai catalani contro il Betis.

Clasico, Real Madrid Tv attacca il Barcellona: “In campo sono 17 arbitri”

Le immagini della RefCam, la telecamera indossata dall’arbitro durante la partita, hanno mostrato alcuni giocatori del Barcellona mentre chiedevano a De Burgos Bengoetxea di verificare al Var un possibile tocco di mano di un calciatore del Betis nell’azione precedente al gol di Lo Celso, poi annullato.

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Real Madrid Tv non ha perso l’occasione per attaccare i rivali: “Il Real Madrid dovrà affrontare 17 arbitri nel Clasico”, hanno dichiarato, contando anche gli undici giocatori blaugrana. L’emittente ha accusato i catalani di condizionare le revisioni al Var, definendo la situazione “scandalosa”.

Caso Yamal, Real Madrid Tv contro il mancato rosso: “È protetto da tutti”

Real Madrid Tv non si è limitata alla polemica sul Var, ma si lamente anche per la mancata espulsione di Lamine Yamal in seguito alla rissa con Bernal, sostenendo che l’attaccante avrebbe dovuto ricevere il cartellino rosso anche nella precedente sfida contro l’Athletic Club.

“È un giocatore protetto da tutti gli organismi”, è stata l’accusa lanciata dall’emittente, che ha dedicato ampio spazio agli episodi arbitrali del Betis-Barcellona a sei giorni dal Clasico. Nel mirino è finito anche il direttore di gara De Burgos Bengoetxea: Real Madrid Tv ha ricordato i suoi trascorsi con Negreira, sottolineando che l’arbitro avrebbe espulso cinque giocatori del Real Madrid contro uno del Barcellona.

Per il Barcellona c’è solo il PSG: Yamal, sfida per il Pallone d’Oro

Mentre il Real Madrid volge già lo sguardo al Clasico, il super Barcellona di Hansi Flick ha in mente solo la sfida contro il PSG, in programma tra poche ore al Parco dei Principi. I campioni d’Europa guidati da Luis Enrique, grande ex di turno (e non è il solo), affrontano i blaugrana, che viaggiano a ritmi impressionanti. Dodici successi su 12 tra Liga e Champions League e 48 gol fatti: una macchina da guerra.

Ma a Parigi si giocherà anche una sorta di anteprima della sfida per il Pallone d’Oro. Da un lato il vincitore in carica Dembelé, che si candida al bis, con i compagni di squadra Kvaratskhelia e Fabian Ruiz tra gli altri nomi da seguire; dall’altro Yamal e Rodri, anche loro tra i grandi favoriti nella corsa al prestigioso riconoscimento. Il verdetto arriverà a Londra, lunedì 26 ottobre.