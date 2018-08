Caso Zaza, Ferrero trova il colpevole

Simone Zaza ha “tradito” la Sampdoria, rimangiandosi il sì dato ai blucerchiati in mattinata per accettare la proposta del Torino e andare così a formare una super-coppia d’attacco con Andrea Belotti. A Genova si sono consolati con Riccardo Saponara, ma il giallo dell’ultimo giorno di mercato non è andato giù al presidente della Samp Massimo Ferrero, che ha usato parole dure nei confronti dell’agente del giocatore intervenendo a 'Rmc Sport': "C'è un procuratore molto scorretto e la gente scorretta non mi piace. Parlo dell'avvocato Bozzo, cui ricordo che le cattive azioni tornano sempre indietro. Ma a Zaza auguro il meglio".

Poi Ferrero fa un bilancio dell'estate doriana: “Per noi comunque è stato un ottimo mercato. Ci tengo a dire che non abbiamo venduto nessuno, chi è uscito, come Silvestre, lo ha fatto per strategie del club. Abbiamo venduto Torreira, che era a fine corso, e Zapata, ma abbiamo preso nove giocatori".

Ferrero non cambia idea neppure sulla necessità di fermare in blocco la prima giornata per il lutto di Genova: "Le partite si rimandano, i morti no. Per me sono giornate di lutto".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 20:40