Il mercato del Palermo non conosce soste. Dopo le ufficialità di Estevez ed Hernani, e mentre tra i corridoi di Torretta si fanno sempre più insistenti i nomi di Luvumbo, Rao, Trimboli e Compagnon, il club rosanero mette a segno un altro colpo di assoluto spessore: Tommaso Cassandro. Un’operazione molto interessante – e di grande qualità – per tutto il progetto tecnico. Il giocatore, che ha già superato le visite mediche, è pronto ad aggregarsi alla rosa di mister Inzaghi e a dare il proprio contributo alla squadra.

Le caratteristiche del giocatore

Classe 2000, piede destro. Tommaso Cassandro va a rinforzare la difesa siciliana, che va decisamente rimodellata dopo gli addii di Rui Modesto, Veroli e Bereszynski. L’ex difensore del Como, reduce da due ottime stagioni con il Catanzaro, ha scelto la maglia numero 84 ed è pronto a entrare nel sistema di gioco di mister Inzaghi.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche del giocatore? Cassandro è un difensore estremamente utile: nasce infatti come terzino destro, ma nel corso della carriera ha anche ricoperto il ruolo di braccetto in una difesa a tre, difensore centrale e, all’occorrenza, ha giocato come terzino sinistro o mediano. Proprio la sua polivalenza lo ha reso un elemento indispensabile nei piani tattici di Aquilani, dove è stato titolare inamovibile per due anni consecutivi con i calabresi.