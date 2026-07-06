Il mercato del Palermo non conosce soste. Dopo le ufficialità di Estevez ed Hernani, e mentre tra i corridoi di Torretta si fanno sempre più insistenti i nomi di Luvumbo, Rao, Trimboli e Compagnon, il club rosanero mette a segno un altro colpo di assoluto spessore: Tommaso Cassandro. Un’operazione molto interessante – e di grande qualità – per tutto il progetto tecnico. Il giocatore, che ha già superato le visite mediche, è pronto ad aggregarsi alla rosa di mister Inzaghi e a dare il proprio contributo alla squadra.
Le caratteristiche del giocatore
Classe 2000, piede destro. Tommaso Cassandro va a rinforzare la difesa siciliana, che va decisamente rimodellata dopo gli addii di Rui Modesto, Veroli e Bereszynski. L’ex difensore del Como, reduce da due ottime stagioni con il Catanzaro, ha scelto la maglia numero 84 ed è pronto a entrare nel sistema di gioco di mister Inzaghi.
Ma quali sono le caratteristiche tecniche del giocatore? Cassandro è un difensore estremamente utile: nasce infatti come terzino destro, ma nel corso della carriera ha anche ricoperto il ruolo di braccetto in una difesa a tre, difensore centrale e, all’occorrenza, ha giocato come terzino sinistro o mediano. Proprio la sua polivalenza lo ha reso un elemento indispensabile nei piani tattici di Aquilani, dove è stato titolare inamovibile per due anni consecutivi con i calabresi.
Dinamismo e atletismo fanno parte del suo repertorio, rendendolo capace di spingere sulla fascia garantendo profondità e affidabilità, e rompendo spesso la linea. Il suo innesto amplia infatti le opzioni sulle corsie difensive, aggiungendo ulteriore esperienza a una squadra costruita per inseguire il ritorno in Serie A. Con il Catanzaro, in due anni, ha giocato 5081 minuti in 70 partite, collezionando 6 reti, 5 assist e 10 ammonizioni. A conti fatti, al momento resterebbe solo da completare la corsia sinistra, ove servirà un’alternativa valida ad Augello (che potrebbe essere Di Mario dell’Entella), benché Augello resterà sempre il titolare, pronto a rifiatare per fare spazio a un degno vice.
Curriculum e cifre
Nato il 9 gennaio del 2000 a Dolo, in Veneto, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Padova, Venezia e Bologna, con cui ha conquistato il Torneo di Viareggio nel 2019. L’esordio tra i professionisti arriva con il Novara in Serie C, prima del trasferimento al Cittadella dove si afferma in cadetteria come assoluto protagonista, disputandovi ben tre stagioni. Nel gennaio 2023 arriva così la chiamata del Lecce, con cui debutta in Serie A, per poi passare al Como con cui strappa la promozione in massima serie. L’arrivo di Cassandro segue i sopracitati innesti di Estevez ed Hernani, evidenziando sempre più una strategia societaria orientata a costruire una rosa sempre più profonda e articolata, capace di competere su più fronti senza rinunciare alla qualità delle pedine in ogni reparto.
Ma quanto avrebbe pagato, il Palermo, il cartellino del giocatore? Secondo alcune indiscrezioni, il City Group avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni del giocatore attraverso una proposta formale di 1,5 milioni di euro presentata al Como, club che deteneva la proprietà del cartellino del calciatore, concludendo la trattativa a titolo definitivo. Cassandro avrebbe quindi firmato un contratto quadriennale con la società di Viale del Fante, e a nulla sono valse le incursioni nelle trattative con i lariani da parte del Catanzaro.