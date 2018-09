Cassani: "Abbiamo lottato"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Davide Cassani commenta così la prestazione degli Azzurri al Mondiale di Innsbruck.

"Oggi i ragazzi hanno lottato alla grande. Per poco Gianni Moscon non è rimasto con i favoriti e per poco non si è giocato in volata il Campionato del Mondo, anche se battere Alejandro sarebbe stato difficilissimo. Devo ringraziare i ragazzi perché sono stati una squadra, hanno corso di gruppo e hanno fatto quello che avevamo previsto".

Il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, traccia un bilancio: "Concludiamo con soddisfazione, anche se non la massima, perché una medaglia fa sempre piacere. Però devo dire che il comportamento della squadra dei professionisti è stato straordinario: tutti sapevamo che sarebbe stato un Mondiale difficile, con un percorso di avvicinamento altrettanto difficile. Per tanti motivi: per la caduta di Vincenzo Nibali, che ha fatto miracoli per recuperare, per la situazione di Gianni Moscon, che ha terminato la sospensione solo 20 giorni prima del Mondiale. E' davvero un grande atleta, ha saputo prepararsi praticamente da solo".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 20:10