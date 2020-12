Cassani: "Credo ancora in Fabio Aru"

Il ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani ha parlato ad Oasport della situazione di Fabio Aru: “Tornerà quello di un tempo? Me lo auguro tanto, perché Fabio Aru ha dimostrato in passato di essere un campione. Ha vinto una Vuelta, è arrivato due volte sul podio al Giro d’Italia ed ha anche indossato la maglia gialla al Tour de France. In effetti negli ultimi tre anni ha avuto dei problemi che non gli hanno permesso di essere all’altezza. Mi auguro che questa nuova squadra possa dargli stimoli, voglia e determinazione necessari. Io spero che possa tornare ad alti livelli”.

Sulla miocardite di Diego Ulissi: “Una brutta notizia, perché, se andiamo a vedere il ranking mondiale, Diego Ulissi è il primo degli italiani. Questa miocardite è una cosa seria, perché dovrà stare fermo a tempo indeterminato. Io mi auguro che possa tornare alle corse, però è veramente una tegola. L’importante è che stia bene, io ho parlato con Diego e da un punto di vista problemi non ce ne sono. Però un conto è condurre una vita normale, un altro fare il professionista. Una brutta tegola per Diego e per il nostro ciclismo”.

OMNISPORT | 24-12-2020 13:24