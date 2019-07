Cassani e la grande paura: pedalata in Brianza diventa un incubo

Una lunga pedalata di terrore, tra rischio incidenti e maleducazione stradale. “Oggi è stata una giornata bellissima. Sono andato in bici, ho pedalato su strade che mi hanno riportato a ricordi emozionanti e non sono neanche morto”: in sintesi questo il resoconto di una travolgente mattinata in bicicletta in Brianza di Davide Cassani, 58 anni, faentino, due figli, ex corridore professionista e oggi commissario tecnico azzurro.

Assai più serio che scherzoso, il suo post su Facebook è diventato un caso di civiltà e di denuncia contro una crescente cattiva educazione se non indifferenza nei confronti del codice stradale e dei rischi concreti che si affrontano effettuando manovre incaute.

Cassani aveva deciso, come racconta egli stesso nel video, di raggiungere il Lissolo, vetta a 600 metri d’altezza e meta preferita dei cicloamatori milanesi. Una passeggiata inbici in Brianza che però non ha nulla di tranquillizzante. A Monticello, Cassani arriva in un tratto in discesa “dove si toccano senza sforzo i 40 all’ora”. Ma a un certo momento gli sfreccia accanto un camion, “che mi sfiora a cinque centimetri dalla spalla. Ho passato alcuni istanti terribili, spinto a destra verso un marciapiede”. Mentre la scelta era quella “tra finire sotto le ruote o ruzzolare sullo scalino”, un guizzo da ex pistard lo salva: “Ho cominciato a saltellare sulla bici” riuscendo a balzare sul selciato a lato strada. “Ed evitando il peggio”. A Triuggio, il ct racconta: “una vettura mi supera e, neanche il tempo di terminare il sorpasso, mette fuori la freccia, tagliandomi pericolosamente la strada, infilandosi a destra” e scomparendo nel nulla.

Il ciclista, reduce da queste esperienze, giunge intanto a Villasanta. Qui c’è un’auto che proviene da una laterale: “Cerco gli occhi dell’uomo al volante e mi accorgo che sta guardando altrove. Giunto a dieci metri mi rendo conto che non mi ha visto. Io la schivo per un nulla. Arrivato al suo fianco, alzo una mano per fargli capire che stavo arrivando: ma lui, come se neanche esistessi, ha dato gas ed è sparito alla mia vista”.

“Mi sono ugualmente divertito e i tre spaventi consecutivi non mi faranno certo smettere di pedalare”, afferma un Cassani per nulla rassegnato. Il ct però sa bene che quel «che mi è capitato lunedì fa parte oramai dell’ordinarietà di ciò che succede ai ciclisti — 254 quelli travolti e morti in incidenti nel 2017 — lungo la strada. Entità inesistenti agli occhi di chi guida. Continuo a restare colpito dalle scene che vedo, improntate alla frenesia e alla mancanza di rispetto. Poi per carità, tutti sbagliamo: e alle volte chi pedala tiene comportamenti irritanti e pericolosi. Ma dopo l’errore dovrebbe arrivare un cenno di scuse, un saluto. Invece niente: si scappa via come se non fosse successo nulla”.

Una denuncia, la sua, che spinge perché le generazioni più giovani vengano costrette ad educarsi alla strada, attraverso corsi scolastici come promosso dalla Federciclismo.

VIRGILIO SPORT | 04-07-2019 09:51