Cassani: "Giro d'Italia a ottobre? Firmo subito"

"Magari fosse vero, lo firmerei subito perché significa che c'è volontà di ripartire". Reagisce così il ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, alla notizia del nuovo calendario dell'Unyon cycliste internationale per le grandi gare del ciclismo.

Il Tour de France partirebbe a fine agosto, il Giro d'Italia ad ottobre e la Vuelta a novembre. Da risolvere il nodo delle classiche: "C'è sempre il coronavirus che incombe, in queste settimane è stato detto di tutto , per noi l'importante è ripartire. E penso che alla fine riusciranno a trovare le date anche per le classiche. Speriamo che si possa fare davvero", sono le parole riportate da repubblica.it.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 14:30