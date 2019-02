Cassani ha una speranza per Nibali al Tour

Il ct dell'Italia Davide Cassani ha fatto il punto sul ciclismo italiano in vista della stagione che si sta aprendo: "Speriamo si riesca a tornare a vincere almeno una classica mentre al Giro d’Italia possono lottare per la vittoria sia Vincenzo Nibali che Fabio Aru, anche se sarà dura perché occorre battere Tom Doumoulin e altri forti corridori".

Secondo Cassani, lo Squalo può giocarsi le sue carte al Tour de France: "Nibali potrebbe essere della partita per la vittoria ma occorrerà vedere come uscirà dal Giro sia come condizione fisica e soprattutto mentale", le sue parole a settesere.it.

"Comunque la stagione è iniziata molto bene grazie alla vittoria di Elia Viviani in Australia. I Mondiali? Potrebbero adattarsi proprio a lui. Ci sono giovani che in proiezione possono essere papabili per ambire in futuro ad una maglia iridata come Gianni Moscon, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin e ovviamente Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Non dimentichiamo che anche i vari Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno e Paolo Bettini, prima di emergere e consacrarsi hanno fatto molta gavetta.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 11:05