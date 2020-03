Cassani: "Il Gran Tour è una utopia"

Il commissario tecnico della Nazionale italia di ciclismo Davide Cassani a Rainews24 ha commentato l'idea di combinare Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta in un'unica grande competizione, facendo otto tappa per nazione.

"Sarà molto difficile realizzare questo progetto, ma sarebbe bellissimo. Unire queste tre grandi corse a tappe in un'unica gara, eventualmente allungandola di qualche giorno, facendo otto tappe per nazione, partendo dalla Spagna, passando dall'Italia e arrivando in Francia, sarebbe però un'utopia perché alla fine sarebbe molto difficile mettere assieme gli organizzatori del Giro e del Tour. Sognare non guasta, e allora perché non far sì che questo Gran Tour sia per squadre nazionali. Sarebbe qualcosa di mai visto prima".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 14:22