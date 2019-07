Cassani: "Nibali-Tour? Decisiva la sesta tappa"

Il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Davide Cassani ha parlato ai microfoni di oasport.it delle possibilità di Vincenzo Nibali al Tour de France: "Classifica o tappe? Penso che la scelta la stabilirà tappa dopo tappa, perchè non andrà al Tour pensando di uscire subito di classifica. Secondo me vivrà la giornata. Si è preparato, sapeva sin da inizio stagione che doveva fare Giro e Tour. Intanto ha fatto un ottimo Giro d’Italia e quindi alla Grande Boucle cercherà di vedere cosa potrà ottenere".

"Penso che possa fare anche classifica; poi se dovesse vincere una tappa, e se dovesse indossare la maglia a pois, andrebbe benissimo. Ma secondo me ha la tranquillità e l’età giusta per affrontare con una certa serenità questo Tour de France; anche perchè l’ha già vinto, è supportato da un’ottima squadra e quindi non deve dimostrare qualcosa. Lo vedremo probabilmente a La Planche des Belles Filles (sesta tappa ndr.) il Tour che potrà fare dal punto di vista della classifica".

SPORTAL.IT | 04-07-2019 12:01