Cassani ottimista sul futuro di Vincenzo Nibali

Il ct della Nazionale Davide Cassani in un'intervista a oasport.it si è espresso così sul futuro di Vincenzo Nibali: "Sono sicuro che sarà ancora competitivo perché ha voglia di allenarsi ed ha fame di vittorie, inoltre lo stimolo di una squadra nuova può ringiovanirlo. Con il preparatore Slongo si trova bene ed inoltre avrà Luca Guercilena che è un ottimo team-manager. Di sicuro mi aspetto che Vincenzo Nibali sia ancora protagonista per un paio di stagioni, anche perché ne abbiamo bisogno".

Nel 2020 lo Squalo potrebbe essere il faro della Nazionale alle Olimpiadi e ai Mondiali: "I percorsi sono per Vincenzo Nibali, credo abbia la possibilità di essere uno dei nostri leader. Ha un po’ il dente avvelenato, ha perso le Olimpiadi di Rio 2016 per una caduta e forse anche i Mondiali di Firenze 2013 per lo stesso motivo. Sarà la sua ultima occasione per vincere con la Nazionale, anche se sarà complicato. Prima comunque penseremo alle Olimpiadi e dopo ci concentreremo sui Mondiali“.

SPORTAL.IT | 31-10-2019 13:47