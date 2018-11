Cassani promuove il Tour of the Alps

La 43esima edizione del Tour of the Alps si svolgerà dal 22 al 26 aprile 2019: alla prossima edizione spetta il compito di raccogliere un’ulteriore eredità, quella lasciata dagli spettacolari campionati del mondo svoltisi a Innsbruck nel settembre scorso.

Dopo il gran finale di Innsbruck dell’edizione 2018, preludio al Mondiale austriaco, nel 2019 il Tirolo torna a dare il via al Tour of the Alps. Già sede di partenza della prova iridata elite maschile, Kufstein terrà a battesimo l’anno 3 del progetto Euroregionale, come fece nel 2017. Quel giorno, 17 aprile 2017, si arrivò a Innsbruck/Hungerburg dopo 142,3 km, e a vincere fu l’indimenticato Michele Scarponi, a cui anche quest’anno sarà intitolato il premio “Team Up”.

"Grazie al chilometraggio e al dislivello, questa corsa permette ai corridori di misurarsi al meglio in vista del Giro d’Italia e si sa che non c’è miglior modo per mettersi alla prova se non quello di essere già competitivi e di cercare la vittoria. Essere protagonisti del Tour of The Alps significa essere protagonisti del Giro d’Italia" ha detto Davide Cassani.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 16:40