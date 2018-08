Cassani raggiante: "Gioco di squadra perfetto"

È un Davide Cassani comprensibilmente emozionato e felice quello che ha commentato la prima medaglia d’oro su strada della propria gestione da ct dell’Italia di ciclismo.

A conquistarla è stato Matteo Trentin agli Europei di Glasgow: "È stata un'emozione indescrivibile, una vittoria bellissima in una corsa che si è rivelata ancora più dura del previsto per le condizioni meteo – le parole di Cassani dopo la fine della corsa . Abbiamo terminato questi giochi europei così come li abbiamo iniziati su pista, con uno splendido oro tra gli uomini elite che si somma a quello della Bastianelli, oltre alle medaglie su pista e a quella in MTB: torniamo con grandissime soddisfazioni".

L’uomo più atteso, Elia Viviani, non è andato a segno. Ma il gioco di squadra azzurro ha funzionato: “Sapevamo che Elia sarebbe stato controllato, ma sapevamo anche che c'erano Colbrelli e Trentin. Con Matteo, in particolare, dopo la sua stagione fino ad ora sfortunata, abbiamo programmato l'avvicinamento e questo appuntamento. Una grande squadra, un titolo meritatissimo".

