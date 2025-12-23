Cassano: Allegri ha già fallito e non l'ha scelto Tare, per l'Inter anno nero. Bordata a Vieri

FantAntonio demolisce le due squadre milanesi a Viva el Futbol, parole durissime anche per la Lega ed elogi solo al Napoli di Conte vittorioso a Riad

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha visto la finale di Supercoppa in tv assieme ai suoi amici Ventola e Adani e subito dopo ha sparato le sue sentenze a Viva el Futbol. Antonio Cassano non ha fatto prigionieri nel consueto show su twitch e youtube: parole pesanti contro le due milanesi che erano state eliminate in semifinale e contro la Lega per il pastrocchio di Milan-Como che non si giocherà solo a Perth. Parole dolci solo per il Napoli di Conte.

Le bordate su Allegri

Non vedeva l’ora di (ri)parlar male di Allegri il barese. Presentato un conto salitissimo in anticipo:”Allegri ha fatto una figuraccia con la Lazio, un’altra figura di m…in Arabia a casa, arrivi quarto e che succede? Mi dirà che era quello l’obiettivo ma sappiamo che lui spera di vincere lo scudetto per poi essere osannato. La verità è che è una stagione già deludente perchè Allegri è scarso, è bollito tra non molto non lo chiamerà più nessuno. E si deve vedere se l’ha scelto davveroTare, mi giungono voci diverse, vedevo Furlani ridere in tribuna a Riad ma ha capito che non stanno vedendo un film di Checco Zalone? Ad oggi la stagione di Allegri è già fallimentare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il fallimento dell’Inter secondo Cassano

Poi si passa all’Inter e arrivano altre bordate: “L’Inter mi ha deluso assolutamente più del Milan. Col Bologna l’Inter non può essere messa in difficoltà per tutto il tempo poi, perché la squadra di Chivu è di gran lunga più forte del Bologna. Delle quattro della Supercoppa esce ridimensionata l’Inter, che è la più forte in assoluto in Italia. Il 2025 dell’Inter è estremamente fallimentare a mio avviso. Inzaghi ha fatto il disastro e l’ho sempre detto, 4 anni da buttare nel ce.., con un solo scudetto. Due finali di Champions? Non me ne frega niente, la prima volta dovevi uscire col Porto, tutto culo. La seconda volta col PSG ne hai prese cinque”.

L’elogio del Napoli

Le uniche belle parole sono per il Napoli: “Io ho la vaga impressione che la priorità assoluta sia sempre l’uno contro uno: o difendi, appoggi, e partono i razzi, oppure uno contro uno li distrugge. Anche stasera è stato uno show del Napoli, veramente impressionante. Per quanto riguarda l’allenatore, quello che mi impressiona è la sua gestione tattica, poi pensavo che alcuni giocatori fossero forti, ma adesso sono diventati di altissimo livello, facendo cose che prima non avevano mai fatto. Quando parlo di Neres, per esempio, oggi sa proteggere la palla, muoversi, attaccare la profondità e distribuire il gioco al momento giusto. Ha fatto azioni incredibili, come quella verso Spinazzola, che è stata meravigliosa. L’allenatore è speciale, la squadra è speciale. È incredibile quello che l’allenatore sta facendo in questo momento, gestendo problemi e ottenendo risultati eccezionali.”

Dopo le bordate alla Lega: (“De Siervo e Simonelli sono due pipp…una roba fatiscente, la figuraccia fatta annunciando la partita a Perth è incredibile”) un attacco indiretto (senza nominarlo) all’ex amico Vieri che era tra i testimonial a Riad ed è stato inquadrato in tribuna: “Poi aggiungo che mi fa vergogna vedere ex calciatori che vanno lì per prendere soldi, vanno a fare gli schiavi a De Siervo e Simonelli, la maggior parte di questi ex giocatori falliti e farlocchi sono andati a leccare il c..per prendere 5000 euro o 10mila”.