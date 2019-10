Cassano attacca Sarri, gli arbitri e il mercato dell'Inter

Senza peli sulla lingua, come suo solito. Antonio Cassano si è preso la scena anche ieri a Tiki-Taka, il talk show sportivo di Italia1 condotto da Pierluigi Pardo. Non poteva essere diversamente visti i tanti casi discussi della giornata infrasettimanale di serie A e come di consueto l’ex talento di Bari Vecchia non si è risparmiato.

SOTTO ACCUSA – Nel mirino di Cassano sono entrati gli arbitri, ovviamente, ma anche Sarri con il suo gioco, Mazzarri che rischia l’esonero dal Torino e il mercato dell’Inter che secondo lui andrebbe reimpostato a gennaio.

LA JUVE – La prima stoccata è per Sarri: «Il Sarrismo alla Juventus? Non c’è, dall’inizio della stagione! Se la Juve giocava così, subiva tanto e prendeva tutti quei gol con Allegri sarebbe stato un massacro, ora con Sarri invece si parla di tiki-taka, tiki tì e va tutto bene”.

GLI ARBITRI – Contestato anche l’arbitro Giua per le sue decisioni in Juventus-Genoa: “L’espulsione di Francesco Cassata? Non è mai fallo da ammonizione una roba del genere”.

IL PRONOSTICO – Per Cassano però i bianconeri restano i favoriti: “La Juve non sta giocando bene, ma questo deve preoccupare le altre: vincono quando giocano male, se cominciano a giocare, le altre resteranno dietro”.

LA SPERANZA – “L’unica che può lottare con la Juve può essere l’Inter. Io comprerei un attaccante, stanno giocando Lukaku e Lautaro, poi c’è il ragazzino e basta: c’è Politano che non può giocare attaccante. Devono fare sicuro qualcosa a gennaio”.

GLI APPLAUSI – Infine, dopo aver demolito Mazzarri (“mai amato il suo gioco, mi facevo venire la febbre”) un elogio a Milik: “Milik mi piace tantissimo, è davvero forte. E’ uno che l’anno scorso ha fatto più gol di Ronaldo se togliamo i rigori nonostante due anni fermo”.

