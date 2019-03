Cassano attacca Wanda e Icardi: Queste sceneggiate le facevo io

Ce l’aveva collegata in studio a Tiki-Taka ma Antonio Cassano non si è fatto problemi ad attaccarla direttamente. FantAntonio, ospite della trasmissione di Canale 5, ha accusato duramente la moglie-agente del bomber per la situazione che si è venuta a creare: “Wanda gli ha creato intorno terra bruciata con le sue dichiarazioni e con i social. Wanda ha creato sto disastro, lo ha messo in difficoltà. Parla troppo sui social, parla di Spalletti, della squadra, ha creato problemi, che dovrebbe fare Mauro?”. Sotto voce il tentativo di ironizzare di Wanda Nara (“Il divorzio”) e Cassano torna in quarta: “Gli hanno tolto la fascia, ci sarà un motivo. Non sono pazzi all’Inter. Infortunio? Le sceneggiate le facevo a 20 anni, ora è una situazione di non ritorno, giochi. Prima il dolore al ginocchio non era così grave e giocava, ora senza fascia il dolore al ginocchio è tornato. Ma per favore”.

LA FASCIA TOLTA – Il barese ricorda un episodio di quando vestiva la maglia giallorossa: “Io ero vice capitano a Roma, Spalletti mi ha detto che non l’avrei più fatto, non ero un esempio: aveva ragione. Poi mi ha spiegato cose che lui voleva, ha fatto bene. Se ha fatto così con Icardi, c’è un motivo. Se non torna a giocare, a giugno deve andare via. Si continua a parlare di questa situazione per le dichiarazioni di Wanda”. C’è spazio anche per un consiglio sul mercato: “Rakitic? Giocatore di livello internazionale, lo andrei a prendere adesso, è un campione: vedo dura che lo prendano. Mi piace più Modric”.

LA MOVIOLA – Cassano ha parlato anche di Napoli-Juve e del momento dei bianconeri: “Il fallo di Meret su Ronaldo? Per me non era rosso. Allegri è un allenatore che ti lascia molto tranquillo, è intelligente, lavora sulla testa. L’Atletico Madrid è un osso duro, ma se riescono a fare gol subito la partita può cambiare. Se riescono a fare gol subito possono cambiare il risultato, altrimenti è dura”.

SPORTEVAI | 04-03-2019 09:12