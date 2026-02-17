Cassano: Bastoni forever, tifosi acclamatelo e abbracciatelo, la Juve non può fare la morale, gli altri stiano zitti

Fantantonio controcorrente sul caso-Kalulu, il barese elenca le tante simulazioni nella storia ed attacca chi fomenta i leoni da tastiera

Non c’era quasi puntata di “Viva el Futbol” in cui Cassano non parlasse male di Bastoni: lo ha definito a più riprese scarso, inadatto sia per l’Inter che per la Nazionale, sopravvalutato e anche di peggio ma sul caso della simulazione in Inter-Juve FantAntonio va controcorrente.

Cassano difende Bastoni

Il barese nell’ultima puntata dello show con Adani e Ventola è un fiume in piena: “Il ragazzo ha fatto un errore, ha simulato, ha sbagliato. Io l’ho fatto in Roma-Brescia, mi sono buttato a terra e all’arbitro Bolognino ho detto che era rigore nettissimo… Io non ero buono a buttarmi. Nedved in uno Juventus-Roma contro di me quando si è buttato a terra ha ripetuto per tre volte ‘è giusto!’… Gogna mediatica: nessuna! Krasic contro il Bologna si è buttato a terra, è inciampato da solo e nessuno ha detto niente! Il nostro amico Buffon con Muntari… io ho perso uno scudetto, perché lui stesso ha detto nell’intervista: anche se eventualmente io mi accorgevo che la palla era dentro – ed era dentro quanto una casa! – io non lo dicevo! E tutti quanti fanno la morale a ‘sto ragazzo…Vi dovete vergognare che attaccate ‘sto ragazzo qua, perché fomentate i i leoni da tastiera e stanno dicendo di tutto alla sua fidanzata, al ragazzo, alla figlia o al figlio se c’è! Una roba vergognosa! “.

L’attacco alla Juventus

Poi Cassano prende di mira la Juve: “Adesso la morale, santo Dio, la morale la fa la Juve a chi? All’Inter o a tutte le altre squadre? Ma non rompete…Avete fatto più danni che la grandine e adesso rompete i perché c’era la simulazione! E non ricordiamo Ceccarini con Ronaldo! La Penna, che non può andare in giro perché ha paura di andare in giro. Il ragazzo ha sbagliato, ma non rompetegli il c pensate al proprio lavoro, che fate dei disastri voi nel lavoro vostro”.

L’appello ai tifosi dell’Inter: “Ecco, io chiedo una roba sola ai tifosi interisti: il giorno che Bastoni rigiocherà in casa, tutto lo stadio, acclamatelo! Urlate a favore suo! Dategli un abbraccio, perché non è possibile! È uno schifo quello che sta venendo fuori in Italia! Però la cosa più grave, la morale chi ce la fa? La Juve! Evitate di parlare! È stato fatto un errore, l’errore anche di Rocchi che ha messo un arbitro che non era all’altezza, parliamoci chiaro, non era all’altezza. Ha sbagliato? Perfetto, adesso metteranno il VAR anche per la seconda ammonizione. Lo dico a qualche pseudopolitico, gente della televisione, gente che viene fuori dall’oltretomba e cerca consenso. Vengono qua a fare la morale a Bastoni. Da stasera Bastoni forever da parte mia!”

Infine la chiosa: “Come calciatore sapete che ho parlato sempre in un certo modo di Bastoni, ma il ragazzo, la famiglia deve essere lasciata! Chi attacca Bastoni, la famiglia o i parenti di Bastoni sono dei codardi e si devono vergognare, okay? E ripeto, ricordiamoci: la morale nessuno la può fare, né tantomeno la Juve, okay? Chiudo la parentesi!”

Adani elenca i 4 errori di Bastoni

Di parere leggermente diverso Lele Adani che, dopo aver elogiato la Juve (“arrivo a dirvi che quella di Spalletti è in questo momento la squadra migliore della Serie A se vado a mettere insieme tante cose”) spiega: Bastoni ha fatto 4 cose sbagliate, che sono la simulazione, la richiesta di ammonizione, l’esultanza e la segnalazione di maglia tirata. Ha fatto 4 cose sbagliate, non sportive, poi c’è l’analisi sui fatti. Le simulazioni esistono dall’alba dei tempi, è un inganno calcistico ingiusto che ogni calciatore ha fatto almeno una volta nella vita. È una cosa ingiusta che in epoca moderna purtroppo non viene sanzionata ed è uno dei mali del calcio. È una cosa di campo, diverse sono le esternazioni fatte fuori dal gioco: la richiesta di ammonizione, l’esultanza per il doppio cartellino, queste sono altre cose da campo molto più gravi. La simulazione nel gioco esiste dall’alba dei tempi”.