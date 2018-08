Cassano: "Con CR7 undici scudetti di fila alla Juve"

Cristiano Ronaldo garantirà alla Juventus lo scudetto fino al 2022, arrivando quindi alla pazzesca quota di undici campionati vinti consecutivamente.

Se n'è detto convinto Antonio Cassano, che in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sull'estate del calciomercato italiano e sulle prospettive della prossima serie A. Non nascondendo il proprio desiderio di tornarsi a cimentare nel massimo campionato italiano, magari con la maglia del Parma: "Sarebbe un sogno".

"Il discorso scudetto, con Cristiano Ronaldo in squadra, è chiuso. La Juventus lo vincerà almeno fino al 2022. E CR7 segnerà quaranta gol – è stata la previsione di FantAntonio -. Comprato a 33 anni per 100 milioni? L'affare l'ha fatto la Juve, perché ha preso il secondo migliore giocatore al mondo. Il più forte rimane Messi. Però CR7 alla Juve è un grandissimo colpo e lui ripagherà i bianconeri di tutto, sia in termini sportivi sia economici. I gol li farà, i risultati arriveranno e poi vogliamo calcolare gli introiti da magliette e altro merchandising legato a Ronaldo? Non è stato un affare ma un grandissimo affare. E con Allegri andranno d'accordo, Max è straordinario nella gestione dei campioni".

Cassano, memore dei suoi giorni alle Merengues, si è anche detto tutt'altro che sorpreso dalla facilità con cui Florentino Perez ha liberato la stella: "Conosco l'ambiente. Anche per Florentino Perez conta solo il Real. Quando è arrivato il momento hanno scaricato anche Ronaldo il Fenomeno e Beckham, non mi meraviglia che con Cristiano sia andata così".

Un riferimento anche all'ambiente Juventus, che in passato Cassano definì una squadra in cui potevano giocare solo "soldatini". "Ma Ronaldo è fatto per una squadra come quella bianconera. Un marziano dal punto di vista fisico, ama il lavoro e non sgarra mai", ha spiegato ora.

Riguardo alla prossima classifica dei cannonieri, poi, Cassano ha le idee chiare: "Ronaldo arriverà primo, quindi Higuain e Dzeko. Icardi chiuderà quarto, ma alle spalle della Juve vedo solo l'Inter".

Infine le sue prospettive di tornare in serie A. "Spero di fare in tempo a giocare contro Ronaldo. Intanto ho mio figlio Christopher che imita le sue rovesciate… E pensare che il piccolo, Lionel, l'ho chiamato così in onore di Messi", ha sorriso il talento di Bari Vecchia.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 11:00