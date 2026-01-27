Cassano: con Spalletti anche McKennie e Miretti fenomeni ma la Juve è scarsa. Ho una domanda per Conte

Per Fantantonio l'ex ct sta facendo miracoli, Conte centrerà la Champions nonostante l'emergenza mentre Allegri continua a deludere

Che la campagna acquisti della Juventus sia stata lacunosa e con troppi flop è un dato oggettivo ma un colpo grosso Madama l’ha messo a segno. L’ingaggio di Spalletti al posto di Tudor si sta rivelando l’asso nella manica di Madama: in pochi mesi l’ex ct – mosso dal desiderio di cancellare il periodo no alla guida della Nazionale – ha dato un’anima alla squadra, ha fatto rinascere giocatori che sembravano fuori dai radar (Kostic su tutti) e ha riconquistato un pubblico che si stava sempre più allontanando. E’ il pensiero anche di Antonio Cassano che spende parole d’oro per il tecnico bianconero.

L’elogio di Cassano

A Viva el Futbol Fantantonio è drastico: “La Juve è scarsa ma un allenatore di altissimo livello come Spalletti li sta facendo viaggiare a mille e ora fa un bel calcio. Ti sembrano fortissimi anche McKennie e Miretti, io in partenza quei due non li convocherei neanche nei 23. Spalletti sta andando oltre quello che immaginavo”. Per tornare a vincere però non basta: “Ripeto, la squadra è scarsa, servono 4-5 giocatori di alto livello, non impazzisco per David e non lo vedo come il bomber del futuro, quindi serve un attaccante, in mezzo ho bisogno di altro rispetto a Locatelli che pure sta facendo bene, dietro serve un terzino importante, ho il dubbio su Cambiaso da quando lo voleva il City è in discesa libero, mentre è cresciuto tanto Kostic, chi avrebbe detto che sarebbe stato così importante? L’ha messo a piede invertito a destra”.

La domanda per Conte

I meriti sono solo di Spalletti: “E’ geniale anche se non ha fatto bene in Nazionale, se arrivano in Champions come credo sarà una gatta da pelare per l’anno prossimo per vincere lo scudetto”. Nonostante il calo Cassano difende anche il Napoli: “Il Napoli per me ha fatto una buona partita anche se non ha tirato in porta, ma doveva avere il rigore su Hojlund, scommetto però che arriverà tra le prime 4 Conte ci sguazza in queste difficoltà, con qualsiasi altro allenatore direi che rischia di uscire dalla zona Champions, ma con Conte no. L’unica domanda che gli farei è: spiegami tutti questi infortuni muscolari, due giocatori operati per problemi muscolari non era mai successo”.

Inevitabili poi le critiche ad Allegri: “Tra Como e Roma hanno tirato 70 volte in porta al Milan, non può buttare fumo negli occhi alla gente, non è solo scarso come allenatore, è bugiardo, continua a non preparare la squadra, la fa andare a un ritmo osceno, non arriverà tra le prime 4 e se accadrà dovrà fare una fatica immane, il tempo sta scadendo per lui”.

Il consiglio per l’Inter

Ultima riflessione sull’Inter: “Perché non gioca Martinez al posto di Sommer? Una cosa è giocare nel Genoa con tutto il rispetto, giochi per la salvezza, altro è giocare per una super squadra che è l’Inter. Sommer capitano della Svizzera, ha giocato al Bayern ragazzi, un portiere moderno, forte tra i pali, coraggioso, sa giocare coi piedi. Io divento davvero matto. La gente fischia, ma questo ragazzo tante volte ha salvato la squadra, anche in Champions. Gioca Sommer perché è molto più forte e affidabile, ha grandissima personalità. Martinez è giovane e un buon portiere, ma l’Inter ha bisogno di un super portiere, deve andare a prendere un top, un nome può essere Ter Stegen”.