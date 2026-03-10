Cassano: derby e Inter indegni ma il Milan non è competitivo, vi dico dove va Lobotka

Chiama in causa anche il New York Times Antonio Cassano per legittimare il suo giudizio sul derby, da lui battezzato “uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso”. A Viva el Futbol il barese non salva nessuno e condanna soprattutto l’Inter perchè – come si sa – dal Milan non si aspetta mai niente mentre
L’accusa all’Inter di Cassano
Fa uno sforzo enorme FantAntonio nel riconoscere qualche merito ad Allegri: “Nei primi 30 o 35 minuti il Milan ha fatto quello che non ha mai fatto in questa stagione qua: provare a pressare un po’ più alto. Per me la delusione più grande è stata l’Inter. Per gli altri 60 minuti poi il Milan si è messo lì dietro a fare quello che ha sempre fatto, ma mi ha deluso molto di più l’Inter… L’impressione è che abbia giocato per il pareggio, avendo due risultati su tre a disposizione. Un’Inter superficiale, che ha giocato per lo 0-0 e questo a me dà fastidio, perché l’Inter è molto più forte del Milan e doveva far prendere paura al Milan, doveva metterlo nella sua area e non farlo mai ripartire.
Oggi il New York Times – e non Antonio Cassano, Lele Adani o Nicola Ventola – ha detto che il derby è stato ‘uno spettacolo da slow motion’..Modric fa ancora la differenza a 40 anni e spero che giochi fino 60 anni. Amo Modric, è un giocatore favoloso, ma il campionato italiano – l’ha detto il New York Times – è uno spettacolo indegno, uno schifo allucinante quel tipo di partita. Il Milan su 28 partite ne ha fatte 25 di m… e 3 fatte bene e ha vinto, dal Milan me lo aspetto, dall’Inter no”.
Nessuna riapertura per lo scudetto
Nonostante il vantaggio si sia ridotto per Cassano lo scudetto resta già assegnato: “Per me il campionato non è riaperto, l’Inter continuerà e vincerà il campionato. Io ne sono convinto, non si è riaperto niente, Comunque all’Inter mancavano il migliore centrocampista che gioca in Italia dopo Lobotka, cioè Calhanoglu, e poi Lautaro e Thuram. È come se al Milan togliessi Modric, Rabiot e Pulisic … L’Inter non ha alibi, perché è forte, però … Il Milan non è competitivo, non è mai stato competitivo quest’anno, neanche quando vinceva. Io la vedo così”.
Il futuro di Lobotka
Dopo un giudizio sul rigore negato per il mani di Ricci (“Per queste regole è rigore come una casa, braccio largo che aumenta il volume. Io però non lo darei mai un rigore così. Oggi è rigore e non capisco perché al Var non lo hanno chiamato a rivederlo. Ormai vale tutto, è tutto il contrario di tutto”) Cassano parla di mercato: “Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Deve fare 25 anni, è giovane, sta facendo cose meravigliose con Perrone. Un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Se va via Calhanoglu, occhio a lui. Ma occhio anche a Lobotka per l’Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque farà un mediano basso in estate”.