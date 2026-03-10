Cassano: derby e Inter indegni ma il Milan non è competitivo, vi dico dove va Lobotka

Per FantAntonio a deludere è stata soprattutto la squadra di Chivu ma il barese è sicuro che vincerà lo scudetto, il dubbio sul rigore negato

Chiama in causa anche il New York Times Antonio Cassano per legittimare il suo giudizio sul derby, da lui battezzato “uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso”. A Viva el Futbol il barese non salva nessuno e condanna soprattutto l’Inter perchè – come si sa – dal Milan non si aspetta mai niente mentre

L’accusa all’Inter di Cassano

Fa uno sforzo enorme FantAntonio nel riconoscere qualche merito ad Allegri: “Nei primi 30 o 35 minuti il Milan ha fatto quello che non ha mai fatto in questa stagione qua: provare a pressare un po’ più alto. Per me la delusione più grande è stata l’Inter. Per gli altri 60 minuti poi il Milan si è messo lì dietro a fare quello che ha sempre fatto, ma mi ha deluso molto di più l’Inter… L’impressione è che abbia giocato per il pareggio, avendo due risultati su tre a disposizione. Un’Inter superficiale, che ha giocato per lo 0-0 e questo a me dà fastidio, perché l’Inter è molto più forte del Milan e doveva far prendere paura al Milan, doveva metterlo nella sua area e non farlo mai ripartire.

Oggi il New York Times – e non Antonio Cassano, Lele Adani o Nicola Ventola – ha detto che il derby è stato ‘uno spettacolo da slow motion’..Modric fa ancora la differenza a 40 anni e spero che giochi fino 60 anni. Amo Modric, è un giocatore favoloso, ma il campionato italiano – l’ha detto il New York Times – è uno spettacolo indegno, uno schifo allucinante quel tipo di partita. Il Milan su 28 partite ne ha fatte 25 di m… e 3 fatte bene e ha vinto, dal Milan me lo aspetto, dall’Inter no”.

Nessuna riapertura per lo scudetto

Nonostante il vantaggio si sia ridotto per Cassano lo scudetto resta già assegnato: “Per me il campionato non è riaperto, l’Inter continuerà e vincerà il campionato. Io ne sono convinto, non si è riaperto niente, Comunque all’Inter mancavano il migliore centrocampista che gioca in Italia dopo Lobotka, cioè Calhanoglu, e poi Lautaro e Thuram. È come se al Milan togliessi Modric, Rabiot e Pulisic … L’Inter non ha alibi, perché è forte, però … Il Milan non è competitivo, non è mai stato competitivo quest’anno, neanche quando vinceva. Io la vedo così”.

Il futuro di Lobotka

Dopo un giudizio sul rigore negato per il mani di Ricci (“Per queste regole è rigore come una casa, braccio largo che aumenta il volume. Io però non lo darei mai un rigore così. Oggi è rigore e non capisco perché al Var non lo hanno chiamato a rivederlo. Ormai vale tutto, è tutto il contrario di tutto”) Cassano parla di mercato: “Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Deve fare 25 anni, è giovane, sta facendo cose meravigliose con Perrone. Un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Se va via Calhanoglu, occhio a lui. Ma occhio anche a Lobotka per l’Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque farà un mediano basso in estate”.