Cassano disintegra i giocatori del Milan

Ospite a Tiki Taka, Cassano difende Gattuso e attacca, duramente, i giocatori della rosa di quel Milan di cui ha fatto parte: "Gattuso si assume delle responsabilità che non ha, per me ha una rosa mediocre", le sue parole.

FantAntonio non si trattiene e affonda ulteriormente il tackle, evidenziando la pochezza della qualità della rosa del Diavolo: "Tra i calciatori che ci sono ora non avrebbe giocato nessuno ai miei tempi al Milan. La società deve puntare a vincere".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 07:35