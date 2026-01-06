Cassano e Adani: scudetto al Napoli, viola in B, chi vince la Champions e il Pallone d'oro, tutto da rifare con gli arbitri

A viva el Futbol i pronostici per il 2026, Fantantonio vuole abolire il Var, l'ex difensore vuole rifare il regolamento. Che bordate ad Allegri

L’anno che è arrivato tra un anno passerà ma chi vincerà nel mondo del calcio? A Viva el Futbol, nella prima puntata del 2026, i padroni di casa Adani e Cassano si divertono a fare pronostici per la stagione. Sotto i riflettori anche la crisi del mondo arbitrale e il momento del Milan con Allegri come al solito sotto accusa.

Per Adani il Mondiale lo vince la Spagna

Parte Adani con la sua carrellata di pronostici: “La Juve non andrà in Champions. La Fiorentina non si salva, il Napoli vincerà lo scudetto, capocannoniere sarà Lautaro, Leao non arriverà a 20 gol stagionali, l’Inter si fermai ai quarti, il Mondiale lo vince la Spagna, il Pallone d’oro andrà a Mbappè, la Champions andrà al City, il trasferimento dell’estate sarà Nico Paz al Real. Il prossimo pallone di A sarà giallo”.

Cassano vede l’Inter eliminata ai quarti di Champions

Poi tocca a Cassano: “La Juve andrà in Champions, la Fiorentina non retrocede, il Napoli vincerà il campionato, l’Inter si ferma ai quarti in Champions, il Mondiale dico Inghilterra anche se spero nell’Argentina, per il Pallone d’oro dico Kane, capocannoniere sarà Lautaro, Leao non arriverà a 20 gol stagionali, il Barcellona vincerà la Champions, il trasferimento dell’estate sarà Rodri al Real, il prossimo pallone in A sarà azzurro”.

Cassano abolirebbe il Var, Adani chiede nuovo regolamento

Capitolo arbitri, mai come quest’anno le polemiche sono quotidiane. Cassano è lapidario: “Il Var è da togliere, mi fa schifo, non serve a nulla, mette dubbi, tra un po’ andranno i robot in campo ad arbitrare, non c’è più passione in campo, gli arbitri sono anche scarsi, per far crescere il sistema arbitrale bisogna farli sbagliare e col Var non si può e soprattutto chi comanda il Var? I De Siervo, Simonelli, Rocchi stanno facendo solo del male e devono togliersi di mezzo”. Adani è sulla stessa linea di pensiero ma aggiunge: “La cosa che va rifatta prima di tutto è il regolamento, l’arbitro ora è morto perchè tutto è in mano al Var e alla fine non decide niente. Tra l’Ifab e le varie sezioni del mondo arbitrali va cambiato il regolamento con l’aiuto dei calciatori, il regolamento ti aiuta e non come è successo col gol dell’Atalanta. Scriverebbero con una sensibilità da campo”.

Le critiche al Milan

Infine le consuete critiche al Milan di Allegri. Adani sottolinea il gioco poco spettacolare, Cassano è ancora più duro: “Allegri lo vedremo a maggio, hai fatto schifo e non hai vinto, sa fare solo le sceneggiate in panchina. Non è capace, punto. Quello che mi fa vergogna di questa stampa mediocre è che nessuno si è azzardato a chiedere se era vero che non volesse Thiago Silva…Lui è un maestro di diplomazia, in questo è il vice-Trump ma la clessidra del mio amico Adani sta finendo. Lui vuol far passare il concetto che il calcio è semplicissimo, che contano solo i trofei ma è fermo a tanti anni fa ma tra qualche mese già sapremo dov’è e alla fine anche Allegri andrà in Arabia Saudita, vedrete”.