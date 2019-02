Cassano ha la soluzione del caso Icardi

Tifoso interista e con una carriera costellata di rapporti problematici con allenatori e compagni di squadra: chi meglio di Antonio Cassano può commentare la vicenda Inter-Icardi? L’ex Fantantonio, ospite di Tiki Taka, scende in campo per ricomporre la frattura tra il centravanti argentino e il mondo Inter, consigliando a Wanda Nara, ospite fissa del programma Mediaset, cosa suggerire ad Icardi per risolvere la situazione e tornare a segnare con la maglia nerazzurra.

“I SUOI GOL SERVONO”. “L’Inter deve giocare l’Europa League e ancora la qualificazione alla Champions League e deve recuperare il gol di suo marito – dice Cassano indicando Wanda – perché i suoi gol servono all’Inter. Le chiacchiere stanno a zero: chi fa gol, fa vincere le partite”. Poi prosegue, innescando però la reazione della moglie-manager dell’argentino. “Ti do un consiglio, che io ho fatto tanti casini: lui deve cercare in modo di andare nello spogliatoio…”. Qui Cassano viene interrotto bruscamente dalla stessa Wanda: “Basta con questa c… dello spogliatoio – attacca l’agente di Icardi – lui va tutti i giorni nello spogliatoio: dove le fa la terapia? Nello spogliatoio!”.

IL CONSIGLIO. Ma Cassano tiene il punto e con fare fraterno spiega a Wanda qual è la strategia da adottare. “Ascolta me che di disastri ne ho fatti – continua l’ex attaccante -. Va solo dentro [lo spogliatoio], chiede scusa, se ha sbagliato o meno. Altrimenti è una strada senza ritorno. Si chiarisse con i giocatori, con i compagni”. “Ma perché, che ha fatto?”, lo incalza Wanda. “Che ha fatto non lo so – ribatte Cassano – ma perché allora sta sempre fuori? Si chiarissero, per il bene suo. Lo dico da interista, da tifoso. È un consiglio: con chi ha problemi? Con Spalletti? con i calciatori? Non vogliamo saperlo, ma si chiarissero. A giugno ci stringiamo la mano e sarà quello che sarà. I suoi gol servono, altrimenti l’Inter andrà in difficoltà”. Che sia proprio il consiglio di Cassano a sbloccare la faccenda Icardi?

SPORTEVAI | 25-02-2019 09:54