Cassano, il Parma resta "graditissimo"

Antonio Cassano continua a sognare il Parma. Dopo aver abbandonato, appena ammesso, il corso da direttore sportivo a Coverciano, FantAntonio ha confermato di voler fare ancora il giocatore: "Sono iscritto al corso, è vero, ma non credo di frequentarlo. Mi sento ancora un giocatore e continuo ad aspettare la chiamata giusta".

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Parma resta l'opzione numero uno per lo svincolato di lusso, fermo però da due anni: "Parma sarebbe una destinazione graditissima ma in questo momento non sembrano esserci le condizioni per il suo ritorno e allora FantAntonio nell’attesa si tiene in forma con tennis e palestra".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 11:55