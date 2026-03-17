Cassano: l'Inter perde lo scudetto solo se torna Inzaghi, il Var va buttato. Zanetti dà buca ad Adani e Ventola

FantAntonio scatenato su arbitri e Leao, il vicepresidente nerazzurro doveva partecipare all'evento di Viva el Futbol ma è ancora in silenzio stampa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aspettava questo giorno da tempo, Antonio Cassano. Vedere affondare il Milan di Allegri nel giorno della grande illusione rimonta ha rallegrato la giornata di FantAntonio che ha commentato a ruota libera a Goal e ad altre testate l’ultima giornata di campionato a margine dello speciale Viva el Futbol tenutosi al Teatro Arcimboldi a Milano. Alla serata di gala ci sarebbe dovuto essere Javier Zanetti, ma il vicepresidente nerazzurro all’ultimo momento ha dato forfait, declinando l’invito.

L’Inter resta in silenzio stampa

Nella puntata speciale del noto video-podcast con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano era infatti prevista la presenza dell’argentino, ex compagno di squadra del braese, ma con un comunicato i responsabili del programma hanno spiegato: “In questo momento i tesserati dell’Inter non rilasciano nessun tipo di dichiarazione. Molto rammaricato, perché evidentemente non dipende da lui la scelta, Javier Zanetti non potrà quindi presenziare alla serata di Viva el Futbol. Queste situazioni purtroppo nel mondo del calcio qualche volta accadono, e non ci possiamo fare nulla. Tuttavia, lo stesso Javier si conferma disponibile a vivere un momento di incontro con Lele, Antonio e Nick e tutta la grande comunità di Viva el Fútbol, appena sarà possibile, in modo da sanare in maniera adeguata l’assenza di questa sera”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cassano vede l’Inter campione

Dopo il ko del Milan all’Olimpico Cassano si sbilancia: “L’Inter può perdere lo scudetto solo riprendendo Inzaghi. E’ la più forte di gran lunga, vincerà il campionato, il Milan si è ritrovato lì pur giocando di m…, in maniera indegna. Miracolo di non so cosa o di chi, ha vinto tante partite giocando in modo indegno, giocando di m***a. A Cremona hai fatto goal al 90′ di faccia, col Como dovevi prendere sei goal e hai vinto, il derby d’andata… Ce ne son mille. L’Inter è la più forte, come fa a perdere lo Scudetto?”.

Chivu promosso a pieni voti

Nonostante le recenti critiche Chivu per FantAntonio è promosso: “Dopo tredici partite al Parma ha fatto un lavoro eccezionale, allena da un quarto d’ora. Sta facendo un lavoro fantastico, con tanti giocatori nella fase calante e in scadenza, che venivano da una batosta tremenda e soprattutto lui ha preso la squadra dieci giorni dopo: è un allenatore fantastico ma soprattutto una persona di altissimo livello. Lo dicevo anche di Fabregas: in Italia i tanti giornalai che ci sono e i tanti incompetenti non meritano Fabregas e Chivu. Dobbiamo andare avanti con gli Allegri della situazione, con i Mourinho che fanno le sceneggiate. Questi servono in Italia per fare solo cinema”.

Veleno su Leao

Dopo la consueta dose di veleno su Leao (“Ho poco da aspettare, sono sei anni che lo dico: adesso tutti si accorgono di cosa sia. Fa due sgroppate, a volte va in fuorigioco da solo, incespica da solo, poi fa dieci goal… Si sono accorti adesso: se uno è scarso continua a esserlo, lo fate sembrare voi forte”) Cassano stronca il Var: “Bisogna innanzitutto buttar via il VAR, lo dico dall’inizio. Non serve a niente, inutile. C’era un rigore clamoroso per l’Inter e Dumfries è stato toccato, non è mai simulazione. Per quanto riguarda il rigore su Frattesi… Posso capire che l’arbitro non l’abbia visto se è scarso, ma quelli su cosa stavano facendo? Secondo me devi pensare alla malafede: se un giocatore è scarso, sta a casa, così anche un allenatore”