Cassano, la verità sulla lite tra Ibrahimovic e Allegri, poi la bordata alla Juve: "Se il migliore è Yildiz vuol dire che sono scarsi"

FantAntonio a ruota libera sulle tensioni in casa Milan e sul futuro del tecnico livornese, frecciata velenosa anche per Mourinho che torna al Real

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ci sarebbe anche la figura di Cassano al centro delle polemiche tra Ibrahimovic ed Allegri. Al tecnico livornese, come aveva rivelato il Corriere della Sera, non sono piaciute le telefonate frequenti di Ibra al barese cui avrebbe chiesto anche consigli. FantAntonio torna sulla vicenda e tocca tanti altri temi nell’ultima puntata di viva el Futbol.

L’ammissione di Allegri

Prima della gara col Genoa lo stesso Allegri non aveva smentito le discussioni con lo svedese ma ora è Cassano a fare chiarezza, fornendo la sua verità: “Ibrahimovic è un dirigente e fa quello che gli pare. Io lo conosco da 16 anni, è un mio amico come lo sono Thiago Silva, Totti, Montella e tanti altri. Ibra io lo sento quando mi pare e piace, quando voglio ci chiamiamo. E non parliamo di Allegri, perché non ha bisogno di me per dire certe cose. Glielo dice in faccia come faceva da calciatore”.

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Cassano attacca ancora: “Per quanto riguarda quel che è venuto fuori: Allegri ha già mosso i suoi uomini per far uscire alcune cose, perché sa che lo cacceranno a prescindere dal quarto posto. Allegri va a casa, così come Tare che lo ha scelto. Dopo tutto il disastro che ha fatto, senza dare un’identità, i tifosi sono scemi? Nessuno mi ha detto nulla, con Ibrahimovic parliamo di famiglie e vacanza, non ho bisogno di chiamarlo per parlare di Allegri. Tempo fa dissi di Gasperini, ma sono convinto che Allegri deve andare via perché il Milan non può essere rappresentato da un allenatore scarso. Allegri si manda a casa, via dal Milan e fine dei giochi. Qualcuno, qualcuno dei suoi amici, sta cercando di piazzarlo anche per la Nazionale. Ma no, via dal Milan e sta a casa! Io faccio due nomi se sale Malagò alla presidenza: Mancini o Conte per la panchina della Nazionale”.

Il rapporto con Ibra

“Io ricordo ai tifosi del Milan che Ibrahimovic è molto affezionato a me, quando sono stato male è stato molto vicino a me. Lui è leale come persona. Il rapporto speciale tra me e lui rimane, senza il bisogno di sentirsi per parlare d’altro. Mettere in mezzo queste cose significa che si è mossa la macchina del fango, e a muoverla è stato Allegri apposta“.

Cassano difende Spalletti

Poi FantAntonio passa al flop della Juve e difende Spalletti: “La Juve è scarsa ragazzi, l’unica cosa buona dei mesi di Spalletti è l’idea che ha dato al gioco, alcune partite riuscite altre no, ma la squadra è scarsa, è scarsa. Poi ho sempre detto che se pensa di tornare al vertice e Yildiz è quello tecnico più forte… Io resto convinto che non sia un campione, nella Juve è il migliore ma la squadra è scarsa. Poi è uno degli ultimi problemi eh. Spalletti colpe ne ha 0. Questa Juve è scarsa e improponibile, i tifosi hanno fatto anche poco a tifare soltanto. I giocatori sono troppo, troppo scarsi”.

Ultima frecciata per Mourinho: “Florentino sta dando i numeri, la follia delle follie è riprendere Mourinho. Sta facendo più danni della grandine. Mandano via Ancelotti che ha vinto 3 Champions ma non gli piaceva per il gioco. E ora prendono Mourinho, con Mendes ci si aspetta di tutto. Cosa vuoi che faccia? Più danni della grandine, i disastri. Coi risultati sarebbe rimasto Ancelotti, il più vincente della storia del Madrid. Mourinho è un non allenatore, fa solo sceneggiate e polemiche. Da 10 anni è finito, andato, il calcio è andato in un’altra direzione”.