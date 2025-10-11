Cassano: Marotta non capisce di calcio, poi profetizza futuro Spalletti e Lookman

L'ex fantasista avvisa la Roma: "Serve Lookman a gennaio". L'analisi della questione Pioli prossimo all'addio: ecco chi sarà il sostituto

Panchine che salteranno, i consigli di calciomercato alle big e i promossi e bocciati secondo Antonio Cassano. L’ex fantasista, intervenuto a ‘Viva El Futbol’, ha scattato la sua fotografia dell’attuale Serie A dopo le prime sei giornate di campionato. Dal futuro di Spalletti e Lookman alla bocciatura di Pioli, poi l‘attacco durissimo a Marotta: così parlò Fantantonio.

Cassano e la Roma: “Serve un colpo a gennaio”

E’ fiducioso per i suoi ex giallorossi, per Gasperini ma c’è ancora qualcosa da fare per la Roma. Antonio Cassano ha suggerito alla società di rinforzarsi nel mercato invernale con un nome in particolare. “Sono convinto che rimarrà agganciata ai primi posti fino a gennaio”. Poi l’elogio al lavoro di Gasperini, soprattutto nel valorizzare giocatori come Soule e Lookman: “Soule ha avuto la grande fortuna di avere ora Gasperini, Lookman ha avuto Gasp quando era un po’ più vecchio e dopo altre esperienze. Secondo me Soule diventerà, sotto Gasperini, ancora più forte di quello che è stato Lookman.”

E infine il consiglio di calciomercato per gennaio: “La Roma, se può, deve fare un sacrificio clamoroso e prendere Lookman a gennaio. Se prendono Lookman si sblocca anche Ferguson, così la Roma può far paura.”

Anche Ventola, intervenuto nel programma, ha sottolineato l’impatto che Lookman avrebbe con i giallorossi: “Secondo me la Roma ci proverà, con Lookman cambia tutto. Se hai Lookman e Soule, poi anche Dovbyk comincia a fare meno fatica. Secondo me Gasperini non è felice di quello che ha in casa, ci sta lavorando ma vuole migliorare la rosa con giocatori più adatti alle sue caratteristiche.”

“Pioli è incasinato di brutto”

Lo aveva bollato già qualche settimana fa. Fantantonio, dopo aver detto che Stefano Pioli è un allenatore come gli altri per essere andato in Arabia Saudita solo per soldi, ha rincarato la dose. Nel corso della trasmissione, Cassano ha rivolto altre parole durissime verso Stefano Pioli e la Fiorentina, pronosticando un cambio imminente in panchina. “Io ho l’impressione che tra non molto Pioli possa saltare. È terzultimo e devi andare a Milano. O raddrizzi il trend dopo questa sosta…oppure sei destinato a saltare.”

Cassano, infine, ha poi lanciato la sua “bomba”, indicando il possibile sostituto di Pioli: “Io penso che l’unico nome altisonante, che viene da due anni tribolati, è quello di Spalletti.”

L’attacco a Marotta

Si definisce tifoso dell’Inter ma, in realtà, se c’è una squadra che Cassano critica sempre, questa è proprio quella di Chivu. L’ex fantasista, dopo aver attaccato anche Inzaghi per non aver vinto nulla, ha ora cambiato obiettivo. Nel mirino di Fantantonio, questa volta, è rientrato l’AD dei nerazzurri, Beppe Marotta. Al teatro Lauro Rossi di Macerata, Cassano è intervenuto telefonicamente durante uno show di Adani e Ventola che hanno incontrato i fan di ‘Viva El Futbol’.

Durissime le parole dell’ex giocatore nerazzurro: “In Italia si esalta sempre Marotta, si crede che sia lui il fenomeno. Invece nessuno si rende conto che lì, all’Inter, il vero genio è Ausilio. Sento parlare di Marotta come rappresentante del calcio italiano nel mondo. Io lo conosco Marotta. Lui non sa proprio niente di calcio giocato o di giocatori”.