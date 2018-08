Cassano: "Napoli più indietro"

Antonio Cassano in un'intervista a Sky fa le carte al campionato: "La Juve fa un campionato a parte, poi se la giocheranno Inter, Roma, Milan e Lazio per il secondo posto, un po' dietro vedo il Napoli. Sono tre campionati divisi e la Juve è come Bolt, fa la gara e se decide di vincere la vince".

L'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Io ho giocato contro il più forte, Messi, Cristiano darà un impulso al calcio italiano anche se i più forti li prende la Juve".

Il possibile ritorno in campo: "La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un allenatore e un presidente che possano puntare su di me. Penso di poter fare ancora la differenza in questa Serie A. Non giocherei per soldi, non mi interessano, ma per la mia più grande passione".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 10:45