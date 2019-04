Cassano promuove Spalletti: Ecco l'unico con cui lo cambierei

Non è la prima volta che piazza il suo endorsment per Spalletti dal salotto di Tiki Taka. Antonio Cassano non è diventato più buono, ora che ha lasciato il calcio (“con quanti allenatori ho litigato? Con tutti, solo con Fascetti no ma perchè avevo 17 anni”) ma non capisce le tante critiche rivolte al tecnico dell’Inter. A Canale 5 FantAntonio sbuffa quando sente parlare di Var (“a me non piace, comunque sono 40′ che state parlando degli errori in Juve-Milan, andiamo avanti”), si sdraia quasi sulla poltrona dov’è seduto e si accende solo quando si parla dei nerazzurri.

PROMOSSO – Lo 0-0 con l’Atalanta tutto sommato è stato indolore ma tradisce ancora i limiti dell’Inter. Per Cassano però guai a chi tocca Spalletti: l”L’Inter sta facendo una grande stagione, Spalletti sta ottenendo i risultati che gli ha chiesto la società. Non capisco perché bisogna cambiarlo. Chi arriva? Guardiola? Non è possibile. Mourinho? Non so se lui voglia tornare dove ha già vinto tutto. L’eliminazione dalla Champions non è stata colpa di Spalletti, se la squadra avesse reso avrebbero battuto il Psv e sarebbero andati avanti. Anche in Europa League sono stati sfortunati, 0-0 all’andata con Brozovic che sbaglia il rigore e al ritorno becchi subito gol. Alcuni episodi hanno inciso, ma lui sta portando a casa il terzo posto. Se devi cambiare per prendere Guardiola, ok, altrimenti non capisco il perché”.

CHI E’ PIU’ BRAVO? – Poi Cassano si sofferma su Icardi e azzarda un parallelo: “Lautaro ha fatto benissimo, anche se ha 20 anni lo deve buttare dentro perché è più forte dell’altro. Icardi è uno che fa gol. I giocatori di grande livello però sono Messi, Iniesta, Lewandowski, Benzema. Se Icardi non fa gol non la becca mai”. Il barese comunque ritiene che sia Inter che Milan andranno in Champions: “Sono le favorite e le più forti. C’è l’Atalanta, ma la più forte, tolte le milanesi, è la Lazio. Scudetto? Nei prossimi anni io non vedo grande concorrenza. L’Inter si può avvicinare, ma i bianconeri hanno tre squadre. Gasperini mi piace molto, ma non può allenare squadre di alta classifica, perché i grandissimi giocatori non sono così disposti a correre come vuole lui”.

SPORTEVAI | 08-04-2019 08:54