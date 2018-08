Cassano pronto a tornare: "Sono al 110%"

Cassano non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Il barese, classe 1982, si sente pronto a tornare: "Sono al 110 per cento: sto bene con la testa e il fisico. E, quanto ai piedi, posso giocare fino a 60 anni in questo calcio", le sue parole a Il Mattino.

Sul piatto ci sarebbero sei ipotesi da vagliare, ossia Bologna, Sassuolo, Parma, Torino, Empoli e Cagliari". Al momento, l'ipotesi di un clamoroso ritorno al Parma, pare la possibilità più concreta. Cassano scalpita per tornare in campo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 06-08-2018 07:55