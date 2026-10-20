Cassano: “Se perdo 2 kg faccio ancora la differenza in questa serie A”. Poi rivela la telefonata a Chivu

L'ex attaccante applaude la prestazione dell'armeno contro il Bologna e svela il retroscena sul confronto con il tecnico nerazzurro: “Vorrei vedere la difesa a 4”

L’elogio a Mkhitaryan, il confronto con Chivu e le critiche al livello della Serie A, Antonio Cassano ha rilanciato la sua idea di calcio ma soprattutto non ha dubbi: l’Inter può contare su un campione capace di fare la differenza. Dopo il successo dei nerazzurri sul campo del Bologna, l’ex attaccante ha anche raccontato di aver parlato direttamente con il tecnico nerazzurro per proporgli un cambiamento tattico per il futuro della squadra.

Cassano incorona Mkhitaryan: “È un fuoriclasse”

A colpire particolarmente Cassano non è stato soltanto il risultato della partita, ma soprattutto la qualità tecnica mostrata dal centrocampista armeno. L’ex giocatore ha individuato nel controllo del pallone di Mkhitaryan un gesto da autentico fuoriclasse, capace di accelerare lo sviluppo dell’azione e creare i presupposti per la rete nerazzurra: “A me frega niente del marcatore. La gente deve godere, e io godo, sullo stop di Mkhitaryan: una palla che arriva a 50 metri, lo stop che fa… Quello è fare calcio, quello è essere fuoriclasse, con gli anni un po’ in là, ma ha fatto una giocata clamorosa, e lì è partito il gol.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cassano ha poi approfondito il significato di quella giocata: “Quando vedi giocate del genere, che ormai ne vedo ben poche, soprattutto in Italia, vado allo stadio e sono contento. La giocata che ha fatto Mkhitaryan l’altro giorno probabilmente in Italia non la vedevo da una decina d’anni: con lo stop ha mandato a crossare uno che fa segnare un altro. Parliamo di un campionissimo.”

E infine: “Quelle giocate le faceva un altro pupillo mio, oltre a me: Riquelme. Quando lui sta per agganciare, nel viaggio della palla, in un secondo imbuca, in 3 secondi sono davanti alla porta. Ha guadagnato 3 secondi con lo stop. Vuol dire essere un campione: Mkhitaryan è un fuoriclasse, lo ha fatto per 15 anni. Giocatore fenomenale”.

Inter, il retroscena di Cassano con Chivu sulla difesa a 4

Nel corso della trasmissione, Cassano ha svelato anche un particolare del suo rapporto con Cristian Chivu. I due si sono sentiti durante l’estate e l’ex attaccante ha colto l’occasione per manifestare al tecnico la propria preferenza tattica: vedere l’Inter schierata con una linea difensiva a quattro: “Chivu l’ho sentito in estate: appena gli mando un messaggio mi chiama. Lo conosco, arriva dall’Ajax: gliel’ho detto, voglio vedere la difesa a 4, e lui giustamente mi ha spiegato cose che rimangono tra me e lui.”

Secondo Cassano, il passaggio a un nuovo assetto rappresenterebbe un’evoluzione importante tuttavia l’Inter è costruita da tempo attorno a determinate caratteristiche: “Il vero Cristian lo vedrò quando giocherà a 4. L’Inter è impostata da tanti anni con determinati giocatori. Ci sono problematiche: manca il terzino destro, Dimarco non so se può fare il quarto… Equilibrio? Io vedo che il Barcellona fa 4 gol a partita e ha la miglior difesa. Come Luis Enrique, alla domanda su come si ferma Yamal: se la palla ce l’ho sempre io, lui non mi crea problemi. Sono convinto che lo step successivo nella carriera di Chivu sarà quando giocherà con la difesa a 4”.

Cassano: “Con 2 kg in meno farei la differenza”

Infine, Cassano continua a criticare la carenza di talento e qualità tecnica in Serie A. L’ex attaccante provoca gli attuali calciatori: “Sono stato un fenomeno, giocavo con 10 kg sovrappeso, non mi allenavo, nessuno mi comandava. Sono stato al Real Madrid dei galacticos, sono stato al Milan e all’Inter giocandomi il posto con dei fenomeni. Non potrei giocare in questa Serie A? Se perdo 2 kg e gioco in infradito faccio la differenza.”

E infine: “Vedo quelli che giocano ora: Dybala va a un cilindro e cade, Malen fa il capocannoniere dopo 8 anni di panchina tra Dortmund e Aston Villa. Se giochiamo io e Ventola oggi facciamo meglio di tutti gli altri. Adani potrebbe giocare 10 anni in nazionale. Ma di che parliamo?”

Clicca qui per le ultime news sull’Inter