Cassano: "Sogno di fare il direttore sportivo".Mea culpa sul Real

Antonio Cassano non smette di stupire, sorprendere, provocare: fa a modo suo l’opinionista e non si esime dall’esprimersi sempre e comunque. Stavolta il fantasista più interessante del calcio italiano degli ultimi decenni si è espresso ospite a Sky sulle occasioni perse, in cui è stato innegabilmente maestro: “Sono il più grande talento degli ultimi anni che si è buttato via. Una cosa è fare il professionista, un’altra è litigare con tutti senza un perché. Ho oltrepassato tante volte il limite”.

Antonio Cassano: l’occasione al Real Madrid e il rapporto con Fabio Capello

“A 23 anni ero al Real Madrid, e se non sfrutti quell’occasione… Tutti pagherebbero di tasca propria per andare al Real e io invece mi sono bruciato, commettendo anche errori clamorosi. È la più grande scemenza che abbia fatto nel calcio: ero nel club più grande della storia, con i giocatori più grandi del momento e invece ho buttato dalla finestra quell’occasione. Capello ha fatto tanto per me, sono io che ho fatto poco per lui”, l’ammissione di un rapporto complicato. Una relazione dalle sfumature molteplici, forse troppe, per essere riassunte tutte nelle frasi di occasione davanti a una telecamera.

Milan: Cassano e i problemi con Galliani

“Ho solo avuto problemi con Galliani: al Milan volevo a tutti i costi il rinnovo e loro trattavano solo con chi aveva solo un anno di contratto. Ibra? Voleva sempre giocare con me”, ha detto dei suoi anni rossoneri segnati anche dalla scoperta della malattia e dall’intervento al cuore, che risale ormai al 2011.

Il difensore più forte mai incontrato? “Maldini”. Totti? “Un feeling pazzesco”. Messi o Ronaldo? “Cristiano è un campione ma non arriverà mai a essere come Leo”. E il futuro? “Dietro a una scrivania, da dirigente. Il modello è Piero Ausilio, so come lavora, ha scoperto Kovacic, Lautaro, Maicon, Julio Cesar, è il miglior ds in circolazione…”.

E proprio in questa veste potrebbe tornare alla Sampdoria. “Mi sono incontrato con Ferrero alcuni mesi fa, ci siamo presi del tempo per capire. L’idea di fare il direttore sportivo c’è, bisogna vedere se lui non ha cambiato idea. Il mio sogno è fare il ds: amo il calcio, vivo di calcio. E se avessi l’opportunità, chiederei ad Adani di lavorare con me”, la chiosa fantasiosa di Cassano. Che non smentisce mai il suo gusto per la l’inventiva, neanche in questa intervista.

VIRGILIO SPORT | 22-04-2020 17:25