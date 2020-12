Cassano spiazza tutti con voto su squadra e partita dell'anno

Ultimo giorno dell’anno e com’è ovvio e scontato è tempo di bilanci nel mondo dello sport. Tralasciando tutti i dolori e le angosce per la pandemia che ha caratterizzato questo 2020 che se ne va, la combriccola della Bobo Tv, ovvero Vieri, Cassano, Adani e Ventola, ha preferito soffermarsi sugli aspetti tecnici di quanto accaduto in quest’anno. I quattro ex nerazzurri hanno votato nelle varie categorie sui migliori del 2020 e a sorprendere sono state le parole di Cassano.

Cassano vota Juve squadra dell’anno

Alla domanda di Adani su chi deve essere considerata la squadra italiana del 2020 l’opinionista di Sky vota Milan, Vieri e Ventola scelgono l’Atalanta mentre Cassano a sorpresa dice Juventus. Si ricorderanno le tante critiche mosse da FantAntonio a Sarri a Dybala e ad altri juventini, come si motiva questa scelta?

Cassano spiega perchè merita la Juve

Cassano spiega il suo voto: “perché dovevano vincere per la nona stagione di fila e entrare in un meccanismo di Sarri limitato, in un sistema di gioco con una mentalità differente dalla storia della Juve. Hanno fatto grandi sacrifici, un grandissimo sforzo per vincere lo scudetto cosa che non è mai semplice, poi con Pirlo – lasciamo stare che è mio amico – dico che mi piace la novità, è qualcosa di nuovo. E’ andato alla Juve dimenticando il suo passato, ha mostrato personalità e coraggio e va premiato, alla lunga si vedrà che farà una gran carriera. Solo la Juve può perdere questo scudetto”.

Tutti d’accordo sulla gara più emozionante del 2020

Quando si è trattato però di votare sulla partita più emozionante in Italia del 2020 tutti e quattro si sono detti d’accordo nell’indicare il 4-2 in rimonta dell’Inter nel ‘Derby della Madonnina‘ dello scorso 9 febbraio.

Vieri e Adani spiegano perchè il derby vinto dall’Inter merita il premio

A turno ognuno motiva la scelta. Dice Vieri: “Penso sia una roba di un’emozione indescrivibile. Vincere un derby così…”. Si accorda Cassano: “Sono d’accordo con Bobo. Il Milan, sul 2-0 aveva la partita in mano. Dal gol di Brozovic del 2-1 hanno cambiato la partita e hanno ribaltato una partita già persa. Mi ha emozionato, con l’Inter che ha vinto con l’entusiasmo l’ha ribaltata. Per meriti doveva vincerla il Milan, per emozione l’Inter”. Dice Ventola: “Vincere un derby così e perderlo… L’Inter fece un secondo tempo fantastico ma Pioli la gestì male” e infine Adani: “Un colpo ha girato la partita: in quel caso la squadra in fiducia, che in quel caso era l’Inter, ha travolto l’altra, il Milan. Più che un movimento è stato un gioco. Il Milan giocò benissimo quel primo tempo lì. Prima del 4-2 il Milan prende il palo con Ibra: una partita incredibile sull’emotività”.

SPORTEVAI | 31-12-2020 09:23