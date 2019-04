Cassano spietato con Icardi, ritorno bocciato

Ritorno a San Siro negativo per Mauro Icardi: il pubblico si è diviso sugli spalti, mentre in campo il bomber argentino non è riuscito a fare la differenza e si è divorato un gol. Secondo Antonio Cassano, con il rientro dall'infortunio di Lautaro Martinez Maurito si riaccomoderà in panchina.

"L’Inter gioca con il 4-2-3-1 che significa avere un solo attaccante: Icardi non può giocare con Lautaro – ha detto a Tiki Taka -. Se dipende da Spalletti giocherà Lautaro, perché Spalletti preferisce gli attaccanti che giocano con la squadra. Lautaro ha fatto benissimo e anche se ha 20 anni deve giocare perché è più forte dell’altro. Icardi è uno che fa gol, punto, mentre a Spalletti piacciono più gli attaccanti che giocano con la squadra come Dzeko, Benzema o Lewandowski. Icardi è come Inzaghi, se non fa gol non la prende mai. Secondo me a Spalletti piace più un giocatore come Lautaro, non farebbe giocare nemmeno uno come Piatek. C’è gente che fa gol e ci sono giocatori diversi, che fanno gol e giocano anche con la squadra", è l'analisi spietata del barese.

Non è della stessa opinione la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, che sempre nella trasmissione Mediaset ha espresso soddisfazione per quanto fatto da Mauro negli ultimi giorni: "Per noi sono stati giorni felici. Tornare con un gol e una partita così a Genova è stato speciale, una delle migliori prestazioni sue che io abbia mai visto. Il pareggio con l'Atalanta? È un avversario importante, han giocato bene. Un pareggio buono per entrambe".

Spalletti dopo la partita con l'Atalanta lo ha ripreso: "Di Mauro non parlo perché si parla sempre di lui. Ci sono anche gli altri. Anche oggi era il giorno dell'Inter, non di Icardi. Come anche in tutte le altre partite, passate e future. Icardi deve fare bene, deve venire incontro a palleggiare come oggi ha fatto di più, deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 10:47