Cassano stronca l'Inter e suggerisce i rimedi

Era da un po’ che non si sentiva la sua voce polemica. Da quando Cassano è stato fatto fuori da Mediaset e non partecipa più ai talk show sportivi, FantAntonio ha sempre riservato le sue osservazioni praticamente solo ai social e in particolare alle dirette Instagram con l’amico Bobo Vieri. E anche stavolta ha lasciato il segno con una serie di osservazioni.

Cassano boccia il modulo di Conte

Argomento della diretta è stata soprattutto l’Inter, la squadra del cuore sia dell’ex fantasista che del bomber. Cassano trova subito i difetti e parte dal modulo. Il 3-4-1-2 non lo convince. Per Cassano meglio sarebbe tornare allo schema-base di Conte: “Se torna al 3-5-2 e mette Eriksen da play, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Lui Eriksen non lo vede, parliamoci chiaro. Ma se a Conte viene questa idea pazza di Eriksen in mezzo al campo, da play basso, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra”.

Cassano sponsorizza Eriksen: “Gli deve dare grande fiducia, questo è un grandissimo calciatore. Ma non è entrato nelle grazie di Conte. Ma sono convinto che se Antonio fa questa mossa, Eriksen gli cambia la squadra. Non mi piace questa Inter con una mezzapunta fasulla. Eriksen davanti alla difesa, con Barella e Vidal mezzali sarebbe la svolta”.

Per Cassano l’Inter non gioca bene

Cassano si aspettava di più dall’Inter, che sulla carta l’Inter doveva essere l’antagonista della Juve e contesta i giudizi troppo buonisti che vengono riservati ai nerazzurri: “Perdono e giocano bene, pareggiano e giocano bene. Io tutto questo giocar bene non lo vedo. Se c’è in campo Romelu Lukaku allora lui fa reparto da solo e fa girar bene tutta la squadra, se l’animale è in campo allora la squadra gira. Ma senza di lui fanno una fatica pazzesca”.

Infine la critica anche alla difesa: “Poi io mi ricordo quando giocavo contro la Juve di Antonio Conte: si faceva fatica a tirargli in porta. Ora prendono gol a ogni partita. E lui vuole far giocare un terzino come terzo centrale per far partire l’azione dal basso. O Danilo D’Ambrosio o Aleksandar Kolarov. Ma fanno una fatica pazzesca”

08-11-2020