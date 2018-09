Cassano protagonista dell'ennesimo giallo

Antonio Cassano sembrava aver messo da parte la vita da calciatore, pronto per iniziare una nuova avventura calcistica: quella da direttore sportivo. Il barese, infatti, era stato ammesso al corso per direttore sportivo della FIGC. L’ex Inter e Milan tra le altre avrebbe quindi alzato bandiera bianca, dopo che nella scorsa estate si era offerto svariate volte per tornare a giocare. “Sono al 110 per cento: sto bene con la testa e il fisico. E, quanto ai piedi, posso giocare fino a 60 anni in questo calcio”. Ma nelle ultime ore il futuro dell’attaccante classe 1982 si sarebbe di nuovo tinto di giallo: Cassano avrebbe infatti, già comunicato alla Federazione la propria volontà di rinunciare al posto nel corso per continuare a coltivare il sogno di una ultima stagione da calciatore.

Sul piatto in estate ci sarebbero state diverse ipotesi, tra cui Bologna, Sassuolo, Parma, Torino, Empoli e Cagliari. Alla fine però, nessuno di questi club ha avanzato una proposta ufficiale all’attaccante, che quindi sembrava avesse deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga e tormentata carriera.

“Il discorso scudetto, con Cristiano Ronaldo in squadra, è chiuso. La Juventus lo vincerà almeno fino al 2022. E CR7 segnerà quaranta gol”. Questa era stata la previsione di Antonio Cassano in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ di qualche settimana fa, nella quale ha promosso a pieni voti l’arrivo in Italia di CR7, esprimendo anche la speranza di riuscirlo a sfidare.

“Spero di fare in tempo a giocare contro Ronaldo – si era augurato l’ex Parma e Sampdoria – Intanto ho mio figlio Christopher che imita le sue rovesciate… E pensare che il piccolo, Lionel, l’ho chiamato così in onore di Messi. Comprato a 33 anni per 100 milioni? L’affare l’ha fatto la Juve, perché CR7 ripagherà i bianconeri di tutto, sia in termini sportivi sia economici. I gol li farà, i risultati arriveranno e poi vogliamo calcolare gli introiti da magliette e altro merchandising legato a Ronaldo?”, ha aggiunto Cassano, che aveva anche individuato la possibile avversaria di Madama: “Dietro di loro vedo solo l’Inter. Ma Icardi arriverà quarto nella classifica marcatori dietro Ronaldo, Higuain e Dzeko”.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 16:10