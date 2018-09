Cassata avvisa la Juventus

Francesco Cassata ha parlato con RMC Sport della situazione del Frosinone e dell'affetto dei tifosi ciociari. "Siamo in debito con loro e speriamo di riscattarci già con la Juventus. Per una realtà come la nostra che deve salvarsi, averli così vicino in campo è importante. Giocare in uno stadio così è bellissimo, c’è grande attaccamento alla maglia" ha detto.

"Pensiamo di poter dire la nostra, dobbiamo riscattarci dalla partita con la Sampdoria – ha aggiunto -. Lo merita il presidente e tutto l’ambiente. Cristiano Ronaldo? Giocare contro di lui mi esalta e mi spinge a lavorare meglio. Tornare alla Juve? E' il sogno di tutti giocare in un top club, ma il mio presente è la Frosinone. Se non faccio bene qui, non posso pensare di tornare in bianconero".

Il centrocampista ha vestito la maglia della Vecchia Signora dal 2015 al 2017, salvo l'esperienza all'Ascoli in prestito da agosto 2016 a giugno 2017.

