Castagne dall'Atalanta al Leicester, è ufficiale

“Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Timothy Castagne al Leicester City. Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra.”