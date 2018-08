Castaldo è sul mercato, l'agente si scatena

Ernesto De Notaris, procuratore dell'attaccante dell'Avellino Luigi Castaldo, ha parlato con Zonacalcio.net della situazione del suo assistito.

"La giustizia sportiva ha finito il suo corso, con questa decisione che ha sconvolto la piazza – ha detto -. Gigi è davvero dispiaciuto come del resto il sottoscritto. Adesso si apriranno scenari diversi, non andremo di fretta e valuteremo il da farsi. Personalmente reputo Castaldo il Cristiano Ronaldo della C e anche della B".

"Gigi adesso deve stare tranquillo e smaltire questa delusione. Superata l’amarezza, certamente, ci adopereremo per una scelta, visto che il ragazzo ha voglia di continuare a giocare".

SPORTAL.IT | 02-08-2018 14:20