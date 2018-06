Castan, l'impressionante foto vale più di mille parole

I numeri non sono tutti uguali. Leandro Castan ha giocato appena 28 partite nelle ultime due annate di Serie A, equamente divise tra Torino, nella stagione 2016-2017, e Cagliari, nel campionato appena concluso. Solo il girone quasi intero disputato in rossoblù, però, ha permesso al difensore brasiliano di tornare a considerarsi un calciatore a tutti gli effetti, quattro anni dopo il dramma dell’operazione al cervelletto per rimuovere un cavernoma subita nel dicembre 2014. Voluto sull’Isola dall’allora tecnico del Cagliari Diego Lopez, Castan, giunto in prestito dalla Roma, è subito diventato un punto fermo della difesa dei sardi, che hanno conquistato una faticosa salvezza all’ultima giornata. A Torino il brasiliano era stato titolare solo nella prima parte della stagione, per poi perdere terreno nelle gerarchie di Mihjlovic e tornare a Roma per recitare da comparsa nella prima parte della stagione con Di Francesco in panchina. A Cagliari Castan ha ritrovato la voglia di giocare, ma anche di lottare e di vivere, così ecco, a campionato finito, la scelta più coraggiosa, quella di mostrare in pubblico per la prima volta la profonda cicatrice dietro alla testa.

Un’immagine forte, che Castan ha scelto di condividere, insieme a un lungo post, su Instagram, anche come incoraggiamento a chi ha vissuto un problema analogo o ne sta faticosamente uscendo: “Prima guardavo la mia cicatrice e mi lamentavo per tutto quello che avevo perso nella mia vita. Ora Dio mi fa vedere che questa cicatrice è un marchio di rinascita, oggi sono un padre migliore, un marito migliore, un figlio migliore, un amico migliore. Ogni volta che guardo questa cicatrice, ricordo tutto quello che ho passato fino ad oggi e non importa quante volte non riesca, ogni mattina che mi alzo dal letto è un’altra opportunità che Dio mi sta dando per andare dietro ai miei sogni, non è mai tardi per sognare, Dio ha il controllo della mia vita!!! Non mi arrendo mai, la vita è molto bella, viviamo ogni giorno come se fosse l’ultimo, buona domenica a tutti, Gesù ti ama!!!”.

Forse il Castan di una volta, quello che aveva conquistato tutti come leader della difesa del Corinthians e che aveva disputato un’ottima stagione d’esordio in A in coppia con Mehdi Benatia, non tornerà più. Ma” l’uomo, il marito, il padre e l’amico” Castan valgono molto di più di un anticipo ben riuscito o di un salvataggio sulla linea.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 18:30